Hackean la cuenta del CEO de Twitter y publican amenazas de bomba e insultos

Advirtieron de un bombardeo en San Francisco

Este sábado se ha conocido que la cuenta de Twitter del CEO de la compañía, Jack Dorsey, había sido hackeada la tarde del viernes y que usaron su cuenta para lanzar mensajes racistas y supuestas amenazas de bomba. En dichos tuits, los atacantes avisaron de que la sede de Twitter de San Francisco sería bombardeada. Y utilizaron la cuenta de Dorsey para retuitear publicaciones de varios individuos que parecían asumir la autoría del hackeo.

Twitter confirmó horas más tarde que la cuenta había sido comprometida y los comentarios ofensivos fueron rápidamente eliminadas de la cuenta de Dorsey. Aparentemente los hackers utilizaron un servicio llamado CloudHopper para hacer las publicaciones bajo el nombre del director ejecutivo de la red social.

"Somos conscientes que @jack estuvo comprometido y estamos investigando lo que sucedió", explicó la compañía en un tuit. El grupo que tomó la cuenta de Dorsey se llamó a sí mismo "Chuckling Squad" (el escuadrón de la risa) y publicaron varios hashtags promoviéndose a sí mismos. También publicaron varios mensajes racistas y alabando a Adolf Hitler.

El incidente de este viernes no es un hecho aislado, y Dorsey no es la primera vez que pierde el control de su cuenta en la red social. El CEO de Twitter, que también es el presidente ejecutivo de la compañía tecnológica y financiera, Square, sufrió otro ataque virtual en 2016 cuando un grupo de hackers llamado Our Mine, llevó a cabo un ataque que les permitió publicar desde la cuenta de Dorsey.

El grupo también tomó el control de las redes sociales que le pertenecen a Sundar Pichai, el presidente ejecutivo de Google, y de Mark Zuckerberg, el presidente ejecutivo de Facebook.