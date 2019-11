Bloomberg 'levantó la liebre' este lunes al informar de que Siemens está estudiando comprar la participación del 8% que tiene Iberdrola en Siemens Gamesa. La compañía de renovables se disparó en bolsa ante la posibilidad de que la adquisición de este porcentaje lleve al lanzamiento de una OPA, entre otras cosas porque, según la agencia, Siemens estaría dispuesto a ofrecer una prima.

La compra de ese 8% permitirá a Siemens elevar su participación hasta el 67%. Bloomberg añade que Siemens no descarta realizar una oferta para hacerse con las acciones restantes, pero aquí no habría una decisión tomada y, además, parece que no estaría obligado a ello.

"La clave de esta noticia es si la oferta que haga Siemens, que ahora tiene el 59% de Siemens Gamesa, por la participación de Iberdrola se haría extensible al resto del 'free float', algo que, según la Ley de OPAs, entendemos que no sería obligatorio", explican los expertos de Banco Sabadell.

Sabadell considera, no obstante, que no se puede descartar que finalmente se lance una OPA pese a que no habría obligación, en la medida en que, de cara al 'spin-off' (escisión) de su división de Gas & Power, consideren que les favorece tener la totalidad del capital de la compañía.

"Otro aspecto que podría tenerse en cuenta en cuanto a la necesidad de lanzar una OPA es si el sentido industrial de la fusión, en el que se basó la exención por parte de la CNMV de lanzar una OPA en su momento, se ve afectado, algo que, a priori, no nos parece evidente", señalan desde el banco.

Si finalmente se confirmase la noticia pero sólo se dirigiera al 8% de Iberdrola, desde Sabadell dicen que podríamos esperar un efecto contagio en cotización, pero que sería "limitado" y posteriormente el valor debería recortar, al menos parcialmente, la subida registrada. En este mismo sentido, Bankinter considera que es "incierto" que Siemens compre el resto del 'free float' y por eso creen que los niveles actuales son una buena oportunidad para ir tomando beneficios parcialmente en Siemens Gamesa.

UN PRECIO DE 22 EUROS

El pacto de accionistas firmado en el momento de la fusión de las actividades renovables de Siemens con Gamesa contemplaba la posibilidad de que Iberdrola vendiera su participación en Siemens Gamesa en el caso de que no se cumpliera con el acuerdo de accionistas (Iberdrola debería solicitarlo a Siemens). El precio sería el máximo entre 22 euros/acción y la cotización de la acción en el momento en que se produjera el incumplimiento más una prima de un +30% (que a precios de hoy llevaría a aproximadamente 18 euros/acción),

"Entendemos que aplicarían los 22 euros/acción (+57% frente al cierre de ayer). En cualquier caso, en estos momentos desconocemos si existe o no un incumplimiento del acuerdo", añaden estos analistas.

Conviene recordar asimismo los conflictos existentes entre la dirección de Siemens y de Iberdrola en relación al gobierno corporativo de Siemens Gamesa, que podría ser una de las razones de impulsaran una potencial adquisición de la participación de Iberdrola por parte de Siemens, sobre todo de cara a ese 'spin-off' (mediante una colocación en bolsa) de su división de Gas & Power.