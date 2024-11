Las acciones de Grifols caen con fuerza en bolsa. El fondo canadiense Brookfield ha confirmado que ofrecerá precio de 10,5 euros en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre la cotizada, según ha informado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Posteriormente, la compañía ha desaconsejado a sus inversores que acudan a la oferta y ha anunciado que su Consejo de Administración se reunirá de forma extraordinaria esta tarde.

Según explica Brookfield, la firma norteamericana solicitó acceso a determinada información para finalizar su ejercicio de 'due diligence' mediante cartas de fecha 10 y 11 de noviembre de 2024 dirigidas al Comité de la Transacción de Grifols (un órgano independiente constituido por el Consejo de Administración de la Compañía el 12 de julio de 2024). Cabe señalar que el Comité de la Transacción ha estado asesorado por Goldman Sachs y Morgan Stanley, el cual situó el precio objetivo de las acciones de Grifols en 11 euros el pasado mes de mayo.

En dichas cartas, Brookfield trasladó, como indicación de valor no vinculante, que estaba considerando un precio de 10,5 euros por cada acción Clase A, lo que representa una prima del 22% sobre el precio no afectado ('unaffected price') a 4 de julio de 2024 de las acciones Clase A e implicaría asignar un 'equity value' a Grifols de 6.450 millones de euros y un precio de 7,62 euros por cada acción Clase B, todo ello sujeto a determinadas condiciones.

La respuesta de Grifols no se ha hecho esperar. La compañía ha afirmado que el comité independiente estima que el precio propuesto por Brookfield "infravaloraría significativamente las perspectivas fundamentales de la compañía y su potencial a largo plazo". En consecuencia, el Comité de Transacciones "no estaría en condiciones de recomendar al Consejo de Administración que apoye una oferta pública" por la compañía a esta valoración y tampoco recomienda a los accionistas "la aceptación de una potencial oferta al precio indicado".

De igual modo, el laboratorio catalán ha informado que el Comité de Transacciones comunicó este hecho a Brookfield y ha solicitado la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo de Administración esta tarde "para analizar la información recibida".

Por su parte, de Brookfield ha indicado que "continúa interactuando de forma positiva" con el Comité de la Transacción de Grifols, aunque subraya que "en este momento no existe ningún acuerdo o decisión en relación con la potencial oferta o sobre sus eventuales términos y condiciones (incluyendo, sin limitación, los potenciales precios)". "No existe ninguna garantía de que se realice una oferta sobre las acciones de Grifols. Cualquier novedad será comunicada al mercado de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable", ha sentenciado el fondo norteamericano.

El diario 'Expansión' señala que lo más probable es que el Consejo ratifique la opinión negativa sobre los precios planteados, pero mantendrá abierta la puerta para seguir negociando con Brookfield. De no lograr un respaldo del Consejo, el fondo y la familia fundadora podrían plantear una OPA hostil al precio que consideren adecuado, aunque fuentes de mercado descartan esta opción.

La firma catalana ha llegado a recortar un 5% en el mercado, aunque ahora reducen su caída a algo más del 2%. Este lunes también fue uno de los peores valores del Ibex 35 después de que se filtrara que esta podría ser la oferta que manejaban Brookfield y la familia fundadora sobre Grifols.

Dicha cifra refleja una valoración un 27% inferior a los 14,24 euros en los que cotizaba la compañía a principios de enero, justo antes de que el fondo bajista Gotham City Research atacara a la compañía con su más que conocido informe y provocara un desplome de más del 50%. De igual modo, numerosos fondos oportunistas que entraron en Grifols al calor de esta OPA de exclusión esperaban que la oferta se situase en una horquilla de entre 14 y 15 euros.

Recientemente, un grupo de accionistas relevantes ha criticado duramente a la compañía por la mala gestión de sus ejecutivos y con los términos planteados por Brookfield. En este sentido, el fondo Mason Capital publicó una carta en la que acusaba a la dirección de la compañía de destruir 11,2 euros de valor en la acción de Grifols y de "infravalorar drásticamente" a la compañía con el rumoreado precio de 12 euros propuesto por el fondo canadiense. "Brookfield no es necesaria", afirmaron.