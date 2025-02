Grenergy ha presentado su nueva imagen de marca, reafirmando su compromiso estratégico para liderar el sector del almacenamiento energético a nivel global. Para alcanzar su objetivo, la compañía presentó un plan de inversión de 2.600 millones de dólares entre 2023 y 2026.

El plan, muy centrado en almacenamiento, "subraya su compromiso por avanzar hacia un modelo energético más sostenible y eficiente, basado en ofrecer un suministro energético estable", aseguran.

'Green must go on' es la idea que encapsula su nueva identidad de marca y su nuevo lema es 'On and On', "que quiere trasladar la idea de que Grenergy nunca para, ni su capacidad de ofrecer energía tampoco", añaden.

Como explican, la nueva estrategia verbal se apoya en mensajes clave como 'Always green, forever energy' y 'On and on', que destacan la continuidad y confiabilidad de la energía verde. Además, buscan diferenciar a la compañía no solo por lo que hace, sino por cómo lo hace, combinando una trayectoria consolidada en el mercado como empresa cotizada con el espíritu emprendedor con el que nació.

"Con nuestra nueva marca, buscamos reflejar nuestro crecimiento continuado, manteniendo la misma ambición con la que nació Grenergy hace 18 años. Aspiramos a ser un referente global, demostrando nuestro liderazgo en almacenamiento y proporcionando energía solar, altamente competitiva y sostenible, las 24 horas del día", afirma David Ruiz de Andrés, presidente y CEO de Grenergy.

Para Daniel Lozano, director de Estrategia de Grenergy, "en estos años hemos alcanzado otra dimensión, con una presencia global, logrando un impacto socioeconómico significativo allá donde desarrollamos nuestra actividad. Necesitábamos una marca que comunicara mejor nuestra realidad y estuviera alineada con nuestra estrategia y posicionamiento".