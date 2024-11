"Hemos asumido un impacto del impuesto a la banca similar al actual. Ya he comentado que no está justificado e impactará en el crédito, pero no me voy a extender más sobre este tema. Veremos en qué acaba su tramitación".

Son las declaraciones del consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, durante la presentación a los medios de comunicación del Plan Estratégico del banco para 2025-2027, que ha sido acogido de manera negativa por el mercado.

Al ser cuestionado sobre posibles operaciones corporativas en Portugal, el directivo ha indicado que "no hay planes para reducir la plataforma de BPI, sino de seguir creciendo incluso más que en España. Por eso mismo no contemplamos ninguna operación de crecimiento que no sea puramente orgánica".

También ha descartado realizar operaciones corporativas en España, al ser preguntado sobre una posible adquisición de Unicaja. "No vamos a hacer más adquisiciones y no hay nada planeado, independientemente del resultado de la OPA de BBVA sobre Sabadell", ha indicado.

Según ha precisado, "el tamaño que tenemos en España es más que suficiente y seguimos centrados en aumentar nuestra cuota en todos los territorios de manera orgánica".

Sobre la previsión del banco de mantener el margen de intereses estable en 11.000 millones de euros en 2027 frente a 2024, ha indicado que "el margen de intereses caerá el año que viene por el efecto de los tipos de interés a la baja, pero esperamos compensar esa caída y recuperarlo en 2027".

Por otra parte, Gortázar ha evitado dar una cifra precisa sobre el montante total de la remuneración al accionista de cara a los próximos 3 años.

"No vamos a dar esa cifra. Habrá muchos analistas que lo calculen en los próximos días", ha explicado a los periodistas, después de que en el anterior Plan 2022-2024 el banco sí anticipase un retorno de 9.000 millones de euros, que finalmente se han elevado hasta los 12.000 millones.