"Debido a la guerra en curso en Ucrania, estamos bloqueando los canales de YouTube conectados a RT y Sputnik en toda Europa, con efecto inmediato. Tomará tiempo para que nuestros sistemas se pongan en marcha por completo. Nuestros equipos continúan monitoreando la situación las 24 horas del día para tomar medidas rápidas", ha escrito la compañía en su cuenta oficial de Twitter.

Due to the ongoing war in Ukraine, we’re blocking YouTube channels connected to RT and Sputnik across Europe, effective immediately. It’ll take time for our systems to fully ramp up. Our teams continue to monitor the situation around the clock to take swift action.