José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Caixabank, ha asegurado que “más Europa” es la “mejor respuesta” que se puede dar a los desafíos actuales y ha señalado que España está ante una oportunidad única para acometer un proceso de transformación financiado por los fondos europeos. "Las reformas que tenemos por delante son reformas que compartimos todos. Tenemos la necesidad de hacer una economía más competitiva, y eso significa mercados únicos con masas críticas, significa que no tengamos que tener una regulaciones que protejan a empresas ineficientes”, ha explicado.

El presidente de Caixabank ha asistido a las jornadas que el Cercle d’Economia celebra en Barcelona y ha pronunciado estas ideas durante la sesión ‘¿Cambio de era… o era de cambios?’, en las que ha compartido una mesa redonda junto al presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.

El presidente de CaixaBank se ha referido a la necesidad de mejorar la productividad, algo que se debe basar en políticas de oferta. En este sentido, ha explicado que políticas de oferta es sinónimo de reformas, como, por ejemplo, en el sistema de pensiones o en las regulaciones que no propician la creación de nuevas empresas. En este punto, ha señalado que se necesitan regulaciones que “tienen que intentar atraer a los creadores de riqueza”, para agregar que “los auténticos agentes de la concreción de esos avances son los empresarios”.

Goirigolzarri ha defendido la necesidad de que haya competencia, pero ha advertido de que se ve afectada cuando hay reglas de juego diferentes: "No puede ser que no tengamos un regulación que no sea la misma para desarrollar la misma actividad con independencia del actor".

El presidente de Caixabank también ha incluido a la educación entre las reformas más necesarias, sobre todo para que la formación incorpore las nuevas habilidades que requiere la economía para luchar contra el desempleo, avanzar en la productividad y conseguir la cohesión social.

Por otra parte, Goirigolzarri se ha referido a cómo la digitalización ha propiciado la aparición de nuevos jugadores en el sector financiero. “Frente a este fenómeno, el sector bancario debe responder con humildad y ambición. Humildad, porque es evidente que estos nuevos jugadores están desarrollando prácticas excelentes y que además debemos incorporar, pero también con ambición, porque la banca cuenta con una serie de puntos fuertes como son la confianza y una relación muy cercana con los clientes”, ha indicado.