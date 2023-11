Tras firmar una excelente primera mitad del año, que le condujo a marcar máximos de este 2023 por encima de los 9.700 puntos el 28 de julio, el Ibex 35 ha entrado en una fase correctiva fruto de la inestabilidad geopolítica, la incertidumbre económica y algunos resultados empresariales un tanto decepcionantes.

Un tramo bajista en el que nuestro selectivo se ha dejado cerca de un 5% y del que actualmente está tratando de salir al calor de un discurso monetario de la Reserva Federal estadounidense más favorable para los mercados.

Sin embargo, dicha recogida de beneficios no ha sido igual para todos los componentes del índice nacional. En concreto, hay varios títulos que están demostrando una gran fortaleza y que no solo no se están viendo afectados por las caídas generalizadas de la renta variable, sino que están brillando en los parqués.

ROVI: “SU TENDENCIA PRINCIPAL ES CLARAMENTE ALCISTA”

Es el caso de Laboratorios Rovi, que tras un verano de subidas continuadas, ha sumado algo más de un 12% desde principios de agosto. De esta forma, después de elevar sus previsiones e iniciar un programa de recompra de acciones, el grupo farmacéutico ha sabido ganarse el interés de los ahorradores.

No obstante, desde el punto de vista gráfico, tal y como explican los analistas de Bolsamanía, sus perspectivas se han complicado en el corto plazo tras abandonar el soporte de los 50 euros. “Su aspecto no se enderezará mientras no bata los 55,30 euros, sus máximos anuales y barrera que le podría abrir el paso hasta cerca de los 60 euros”, explican. Con todo, resaltan que su tendencia principal es “claramente alcista”.

“ACS SE MANTIENE IMPARABLE Y PODRÍA IRSE A LOS 37 EUROS”

Otro de los “fortachones” actuales del Ibex 35 es ACS, que en estos tres meses se ha anotado cerca de un 7% y cuyas acciones se encuentran atacando sus máximos históricos. “La compañía presidida por Florentino Pérez parece dispuesta a superar los 34,49 euros, sus máximos de todos los tiempos y barrera que podría llevar a sus títulos hasta, al menos, los 37 euros”, afirman los citados expertos, quienes remarcan que sus perspectivas continuarán siendo halagüeñas mientras no abandone el soporte de los 31,87 euros.

SABADELL BRILLA AL CALOR DE SUS RESULTADOS

Dentro de esta lista de “forzudos”, cabe mencionar igualmente a Sabadell, cuyos títulos han sumado más de un 5% desde agosto impulsados por unos resultados contables que han sido del agrado del mercado.

“La entidad de origen catalán ha reaccionado en su media de 200 sesiones y vemos muy probable que continúe con su escalada alcista hasta los 1,2760 euros, máximos del hueco bajista de comienzos de marzo”, indican los economistas de Bolsamanía.

SOLARIA Y BBVA TAMBIÉN REPUNTAN DESDE AGOSTO

Solaria, que ha rebotado cerca de un 5% tras un nefasto comienzo de año; y BBVA, que ha sumado un 4% y que sigue coleccionando recomendaciones favorables de los expertos, como la emitida en estos días por los expertos de Deutsche Bank, son otros de los títulos del Ibex 35 que mejor han rendido desde agosto, sin contar, en los cálculos, el reparto de dividendos.

CELLNEX, MELIÁ Y ARCELORMITTAL SUFREN UN DURO CASTIGO

Por el contrario, esta fase bajista de los mercados ha sido especialmente dura para Cellnex, que se ha dejado casi un 24% ante el repunte de las rentabilidades de los bonos soberanos y ante las dudas sobre sus perspectivas de crecimiento.

De igual forma, cabe nombrar a Meliá, hotelera balear que ha perdido un casi un 19% en estos meses y cuyas perspectivas técnicas son “muy negras”. Así, según detallan los expertos de Boslamanía, el valor viene moviéndose en un canal bajista y ven factible que sus títulos ahonden en las caídas con la mirada puesta en los 5,06 euros, sin descartar los 4,55 euros, sus mínimos anuales.

ArcelorMittal, que se encuentra cotizando cerca de sus mínimos anuales tras la nacionalización de sus operaciones en Kazajistán y los temores a una desaceleración económica, es otro de los títulos que más ha sufrido desde agosto, con una corrección superior al 20%.

Igualmente, hay que señalar a Amadeus (-16%), Fluidra (-13,75%), IAG (-11%) y Acciona (-10%) entre los títulos que peor lo han pasado desde que el selectivo nacional marcara máximos anuales a finales del mes de julio.