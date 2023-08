FCC ha lanzado la solicitud de autorización de la auto Oferta Pública de Adquisición (OPA) de un máximo de 32.027.600 acciones propias, representativas del 7,01% del capital social de la sociedad, para su posterior amortización. La oferta se formula a un precio de 12,50 euros por acción, por lo que el importe total máximo asciende a 400.345.000 euros, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El pasado 19 de julio, la junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad acordó, en su reunión celebrada en primera convocatoria y con el voto favorable del 93,58% del capital social asistente, equivalente al 85,70% del total del capital social, la reducción de capital, así como la fijación de los términos y condiciones principales de la oferta.

La oferta se dirige a todos los titulares de acciones de FCC. La compañía ha recibido una carta el 9 de agosto de EC, principal accionista de FCC, titular de una participación directa del 57,86% en el capital social de la firma, en la que manifiesta su compromiso de no aceptar la oferta con las 264.208.536 acciones de la sociedad de su titularidad. También han expresado la misma posición Dominum Dirección y Gestión, que cuenta con 39.225.417 acciones, y Finver Inversiones, que tiene 51.945.055 acciones.

"Ningún otro accionista de FCC ha transmitido al Consejo de Administración ninguna otra intención o compromiso de aceptar o no la oferta", destaca la compañía.

Además, la compañía ha asegurado que "tiene comprometida financiación suficiente para obtener los fondos necesarios para atender la contraprestación total de la oferta". Asimismo, "la efectividad de la oferta no está sujeta a ninguna condición y, en particular, no está sometida a un número mínimo de aceptaciones".