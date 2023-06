Facua ha presentado un nuevo informe en el que señala que cuatro de cada 10 alimentos afectados por la rebaja del IVA han incrementado sus precios hasta junio. Además, si consideramos que en abril y mayo también fueron cuatro de cada diez, esta cifra viene a confirmar la estabilización de la escalada inflacionista que se registró en el primer trimestre del año.

Por su parte, tras la solicitud en mayo de Facua al Gobierno sobre los estudios que anunció que llevaría a cabo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, este ha respondido que no han podido llevarse a cabo dichos estudios "porque no tiene atribuidas competencias en materia fiscal". No obstante, Facua ha señalado que en la web del ministerio puede verse "información relativa a seguimientos de precios que realizó, por ejemplo, al inicio de la pandemia en 2020".

Además, la asociación ha revisado la evolución de 999 precios en ocho cadenas de distribución, tras lo que ha detectado que en 447, un 44,7% del total, el precio se ha encarecido con respecto al que tenían el pasado 30 de diciembre una vez aplicada la rebaja del IVA.

En este aspecto, Aldi vuelve a ser el que más subidas de precios ha registrado, con 34 del total de 59 precios analizados, un 57,6%. En segundo lugar se encuentra Carrefour, con 91 productos más caros de entre 164, lo que supone un incremento en el 55,4% de los alimentos.

Con respecto a Hipercor, ha aumentado los precios en el 44,9% de los alimentos, con 75 de los 167 precios analizados, mientras que Lidl lo ha hecho en 27 de los 61 alimentos recogidos en este estudio, el 44,2%. Por último, la asociación ha detectado 60 precios más caros en Dia sobre un total de 136 alimentos, un 44,1%, y en Eroski se han encarecido 59 artículos de los 134 contemplados, lo que supone el 44%.

Por el contrario, las cadenas con un menor porcentaje de subida son Alcampo, con 55 productos del total de 135 recogidos en el análisis, el 40,7%, y Mercadona, con 46 subidas entre los 143 precios registrados, un 32,1%.

FRUTAS Y VERDURAS, LAS MÁS CARAS

En cuanto al tipo de alimento que más ha aumentado su precio, un 35,8% se corresponde a frutas y verduras, seguido por aceites, con un 20%, y legumbres, con un 8%. El resto de precios corresponden a huevos, harina y panes.