El nuevo tema de Shakira junto a Bizarrap no ha dejado indiferente a nadie. Las alusiones y los mensajes que lanza a su ex pareja, Gerard Piqué, se han convertido en el centro de las conversaciones. Sin embargo, el ex futbolista no ha sido el único implicado. Casio, Twingo, Ferrari o Rolex, las marcas que la colombiana menciona en su tema, también se han convertido en protagonistas.