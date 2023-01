DIA ha cerrado 2022 con unas ventas netas de 7.286 millones de euros, un 9,6% más que en 2021.

En el cuarto trimestre, las ventas netas del grupo ascendieron a 1.779 millones de euros, con un incremento like for like del 7,3%. La compañía enlaza tres trimestres consecutivos de incremento en ventas comparables y positivo en el acumulado de los últimos 9 meses en todos los mercados en los que opera.

DIA ha subrayado que los datos a cierre de año muestran un "crecimiento consistente" de sus negocios apoyado en una propuesta de valor diferencial para los clientes. "Este nuevo DIA se sustenta en un nuevo modelo de tienda de proximidad, en un surtido renovado, el impulso del canal online y en la apuesta por la calidad de la marca DIA y por los productos frescos", ha destacado en un comunicado.

En el último trimestre del año, el número de tickets ha aumentado un 6,9%. En el año, el número de tickets ha avanzado un 6,7%, con una reducción de un 0,9% en el importe de la cesta media.

En España y Argentina se han transformado 809 y 255 tiendas, respectivamente, en el último año. Además, en España se han abierto 23 nuevas tiendas y 101 en Argentina. De este modo, en estos dos mercados ya operan 2.211 tiendas del nuevo modelo, el 77% de su red de proximidad. DIA ha subrayado que la mejora del negocio en estos dos países hace que tengan un comportamiento por encima de la media del mercado, habiendo ganado cuota en el último semestre del año.

Argentina ha alcanzando unas ventas de 1.364 millones de euros en 2022, con un crecimiento del 30,8% (efecto inflación del 32,9% en moneda local).

En Portugal y Brasil, las ventas comparables del año han sido del 3,7% y 7,4%, respectivamente. Las ventas netas de Portugal crecen un 0,5% con una reducción de su red de 7%, y Brasil alcanza unas ventas netas de 890 millones de euros, con un crecimiento del 10,9%.

“Hemos cerrado un año desafiante y de gran relevancia para DIA en el que hemos cumplido los objetivos marcados en nuestra hoja de ruta. El impulso en las ventas constata que la profunda redirección del negocio iniciada en 2019 ha servido para consolidar un modelo y una propuesta de valor ganadores que nos acerca al final del proceso de turnaround de la compañía. Desde aquí, agradezco el enorme esfuerzo de nuestros equipos y nuestros franquiciados en este tiempo porque este nuevo DIA se ha logrado gracias a su compromiso y a una guía estratégica clara”, afirma el CEO Global del grupo, Martín Tolcachir.

DIA cerró 2022 con 5.699 tiendas. La compañía cuenta con 2.323 tiendas operando bajo el nuevo modelo y que representan el 60% de nuestra red de proximidad a nivel grupo. España cuenta con 1.660 tiendas operando bajo el nuevo modelo, el 88% de su red de proximidad. En Argentina hay 551 tiendas de este nuevo modelo y 112 en Portugal.