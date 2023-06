CCOO y UGT han alcanzado principio de acuerdo con H&M que mejorará las condiciones laborales y salariales de su plantilla que permite la desconvocatoria de las huelgas que aún estaban previstas para el 1 y el 8 de julio.

De esta forma, CCOO ha adelantado que el preacuerdo incluye un incentivo sobre ventas para todas las posiciones de la tienda de hasta 50 euros mensuales, ligado a la presencia efectiva.

Este incentivo tendrá una vigencia hasta 2025, (según años fiscal H&M) antes de que finalice se hará una evaluación conjunta con la empresa para ver las condiciones de la continuidad del incentivo.

Asimismo, se garantiza un plus de responsabilidad mínimo por categoría, aplicable a Store Manager, Department Manager, Visual Merchandiser y COR. No compensable ni absorbible. Se abona en 14 pagas y será proporcional a la jornada. Con efectos 1 de julio 2023.

Las cantidades son, en base al comunicado remitido por CCOO, para aquellas personas cuyo plus voluntario o plus controller sea superior al plus de responsabilidad tendrán 2 conceptos: Plus de responsabilidad con estas cantidades y el resto se quedará en el concepto de plus voluntario. Quien no lo tenga, se le abonará.

Del mismo modo, habrá un incremento salarial para Sales Advisors, con efectos 1 de julio de 2023. Se abonará un complemento de mejora salarial, que no será compensable ni absorbible, que se distribuirá en 14 meses y cuyo valor será de 1000 euros brutos a un tiempo completo y proporcional a la jornada.

Sobre el incremento de recursos en tienda, CCOO ha explicado que la medida se aplicará con efectos inmediatos, se harán novaciones contractuales a 60 personas a tiempo parcial mediante la consolidación de las horas complementarias y/o ampliaciones de jornada efectivamente realizadas en los 5 últimos meses.

Además, se incrementarán los recursos efectivos en 91 tiendas y se retira la propuesta de la empresa de rebajar el pago.

También se retira la propuesta de la empresa de rebajar el pago de las bajas por enfermedad (complemento) y se establece la creación de una comisión de seguimiento de este acuerdo.