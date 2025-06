¿Y si el mejor momento para invertir en Rivian fuera precisamente ahora, cuando nadie la mira? Esa es la apuesta que lanza Ryan Vanzo desde The Motley Fool, con una afirmación rotunda: “Comprar acciones de Rivian hoy podría cambiarte la vida”.

Suena pretencioso, casi provocador, pero tras esa frase se esconde un argumento con fundamento: la compañía podría estar al borde de su gran punto de inflexión.

EL PLAN DE RIVIAN: DE LUJO A MULTITUD

Rivian ha sido, hasta ahora, un actor elegante pero caro en la carrera de los vehículos eléctricos. Su R1T y su R1S, una pick-up y un SUV de altas prestaciones, superan los 70.000 dólares. El problema: ese no es el mercado que hará historia. Tesla lo entendió rápido. Tras lanzar modelos prémium, el verdadero motor de crecimiento llegó con los Model 3 y Model Y, con precios por debajo de los 50.000 dólares. Hoy, el 90% de sus ventas vienen de ahí.

Rivian, según Vanzo, está a punto de seguir ese mismo mapa. “A partir del próximo año, lanzará su primer modelo de mercado masivo, el R2, seguido de los R3 y R3X”, recuerda el analista. Todos se situarán en esa franja de acceso que puede multiplicar las ventas y permitir escalar como hizo Tesla. Es la jugada que, de salir bien, transformaría a Rivian de promesa a protagonista.

UNA OLA QUE APENAS EMPIEZA

La oportunidad, dicen los números, está servida. En Estados Unidos, menos del 10% de los vehículos vendidos son eléctricos. Las previsiones apuntan al 20% en apenas cinco años y a una mayoría para 2040. “Algunos países desarrollados ya superan el 90% de penetración eléctrica”, apunta Vanzo. Esto no es una moda, sino un giro estructural del mercado del automóvil.

En ese escenario, los ganadores serán los que logren fabricar vehículos eléctricos baratos y fiables para millones de personas. “Muchos fabricantes lucharán por adaptarse a este cambio. Pero Rivian estará lista”, sentencia el experto.

EL PRECIO COMO SEÑAL DE OPORTUNIDAD

Ahora bien, ¿por qué lanzarse a comprar acciones hoy, cuando Rivian todavía no ha lanzado sus modelos R2 y está lejos de rentabilidad? La respuesta está en la valoración. Con una capitalización bursátil de apenas 17.000 millones de dólares, Rivian cotiza a solo 3,1 veces sus ventas. Tesla, en cambio, lo hace a 12,7 veces. “Esa diferencia es demasiado grande para ignorarla”, advierte Vanzo, quien cataloga al valor como una "ganga"

A largo plazo, este tipo de disparidades en valoración pueden generar retornos exponenciales. Pero la clave es la paciencia. Tesla también cotizó durante años en un rango lateral antes de dispararse. Quienes resistieron y no vendieron en el camino vieron multiplicarse su inversión por 270 veces desde 2010.

NO TODO ES PROMESA: LOS RIESGOS EXISTEN

No obstante, no todo es miel sobre hojuelas. Rivian tiene desventajas importantes frente a Tesla. No cuenta con negocios paralelos como energía solar o robotaxis, ni ha demostrado todavía la capacidad de producción masiva. “Rivian sigue estando años por detrás en cuanto a escala y diversificación”, matiza el analista.

Pero el mayor riesgo, paradójicamente, podría no estar en la empresa, sino en el inversor. “Si estás buscando ganancias fáciles, esta no es tu acción”, advierte Vanzo. Rivian es una jugada de fondo, no un golpe especulativo.

UNA INVERSIÓN PARA SOÑADORES PACIENTES

Invertir en Rivian hoy es, según este análisis, como comprar un billete para un tren que aún no ha arrancado, pero cuyo destino promete ser espectacular. Para quien pueda aguantar el viaje, lleno de curvas, retrasos e incertidumbres, el premio podría ser extraordinario.

Como concluye Vanzo: “El mayor error sería subirse tarde o bajarse demasiado pronto”. Porque si Rivian logra ejecutar su plan y escalar su producción, podría convertirse en la próxima gran historia del sector eléctrico. No será otro Tesla, pero podría ser su eco más rentable.

Reflexión final: El mercado rara vez premia la inmediatez. Las mayores ganancias suelen reservarse para quienes saben esperar. Rivian no ofrece certezas, pero sí "una ecuación de riesgo/recompensa muy poco común en el sector actual". Y en bolsa, a veces, eso es lo más parecido a una vida cambiada.