Rafael del Pino, presidente y máximo accionista de la compañía, ha destacado que "más del 90% del valor de nuestra empresa y más del 90% de nuestros inversores institucionales son internacionales, y el 75% del valor de la compañía procede de activos situados en América del Norte".

Por ello, ha razonado que "la fusión y el traslado a Países Bajos forma parte del desarrollo natural de Ferrovial y busca mejorar la capacidad de competir para potenciar su crecimiento internacional, alineando la estructura societaria a la realidad de sus negocios y los mercados donde está presente, facilitando el acceso a mejores condiciones de financiación y aumentando nuestra capacidad de inversión".

Así, ha añadido que "la fusión con la filial neerlandesa permite una vía ya contrastada por numerosas compañías y permitirá cotizar en EEUU en un plazo breve con el objetivo de que la acción aumente su liquidez y su atractivo para inversores internacionales, particularmente los americanos", porque "no es fácil ni inmediato establecer el camino de cotización en EEUU directamente desde España, y tanto el proceso como el plazo de ejecución es incierto a día de hoy".

Del Pino ha destacado que la operación "no se hace por motivos fiscales, porque los impuestos que pagará Ferrovial tras la operación serán similares a los que está pagando antes de realizarla. La existencia de motivos económicos válidos y el hecho de que no persigamos ninguna ventaja fiscal permiten que la operación pueda acogerse al régimen de neutralidad fiscal de las fusiones".

Además, ha considerado que "se enmarca en la libertad de establecimiento que nutre la esencia misma de la Unión Europea".

También ha precisado que "la reorganización societaria no afectará a la continuidad operativa de Ferrovial en España. Ferrovial no se va de España, porque mantendrá la actividad, el empleo, los proyectos, el plan de inversiones y la cotización en las bolsas españolas. España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello. Y continuaremos contribuyendo fiscalmente en España como lo hemos desde nuestra fundación hasta ahora. En el ejercicio 2022, esta contribución fue de 282 millones de euros".