En una entrevista concedida al 'Financial Times', Chapek ha afirmado que Disney se había visto "inundado" por el interés suscitado en distintas entidades que buscaban comprar ESPN debido a los rumores de que la empresa estaba sopesando la venta de la red de cable.

“Si todos quieren entrar y comprarlo. . . Creo que eso dice algo sobre su potencial”, ha afirmado Chapek. “Creo que su potencial está dentro de la compañía Disney”.

Asimismo, ha indicado tener un plan para devolver a ESPN a su trayectoria de crecimiento y que cuando se supiera de qué se trataba "tendrán tanta confianza en esa propuesta como nosotros".

Tras estas declaraciones, Daniel Loeb publicada en su perfil social de Twitter que esperaba ver al presidente de ESPN, James Pitaro, para ejecutar los planes de crecimiento e innovación, "generando sinergias considerables como parte de Disney".

We have a better understanding of @espn's potential as a standalone business and another vertical for $DIS to reach a global audience to generate ad and subscriber revenues. We look forward to seeing Mr. Pitaro execute on the growth contd. https://t.co/Gobvf8KS2w