Después de Puig e Inmocemento (FCC), ha llegado el turno de Cox. La compañía ha debutado este viernes en bolsa marcando un primer cambio de 10,24 euros (+0,1%) frente a los 10,23 euros por acción fijados para su salida -parte baja de la banda orientativa situada entre 10,23 y 11,38 euros-, para cerrar con caídas del 7,05%, hasta los 9,50 euros por título.

"Damos la bienvenida a Cox a la Bolsa y celebramos su incorporación al mercado. Con ellos, la Bolsa española gana en diversidad sectorial y la compañía pasará a contar con la reputación, el acceso a financiación y todas las demás ventajas que supone ser una empresa cotizada. Deseamos la mejor de las suertes a la empresa en esta nueva andadura que hoy comienzan", ha afirmado David Jiménez-Blanco, vicepresidente de BME.

Cox se ha convertido, de esta manera, en la tercera compañía que se incorpora al mercado principal de la Bolsa española en lo que va de año y la segunda en esta semana, después de las salidas de Puig en mayo y de Inmocemento (spin-off de FCC) el pasado martes 12.

Bjørn Sibbern, Global Head Exchanges and Executive Board Member en SIX, ha añadido que "con esta incorporación a Bolsa de Cox ya son 26 las empresas que se han incorporado a los mercados financieros en España en 2024, sumando el mercado principal y los mercados en expansión (BME Growth y BME Scaleup). Sólo esta semana hemos tenido tres incorporaciones a los mercados de SIX: Inmocemento, hoy mismo Sunrise en Suiza y Cox en España. En un contexto de incertidumbres como el actual, es una gran noticia que el ritmo de llegada de nuevas empresas a los mercados se mantenga en este nivel, lo que demuestra el papel de la Bolsa para atender a las necesidades de las compañías en cualquier circunstancia”.

El grupo español especializado en el desarrollo de energías renovables, líneas de transmisión eléctrica e instalaciones de tratamiento de agua completaba con éxito tan solo un día antes el proceso de ampliación de capital.

Y es que la compañía fundada y presidida por Enrique Riquelme, ha logrado suscribir su oferta de aproximadamente 175 millones de euros, con un 'greenshoe' de aproximadamente 10 millones de euros adicionales. "La colocación en Bolsa de una e produce en un entorno de mercado altamente complejo, lo que demuestra la alta confianza depositada por inversores en el proyecto de Cox", explican desde la empresa.

Amea Power ha cumplido con su compromiso de suscribir al precio de la oferta un número de nuevas acciones que representen el 17,14% de las acciones de la oferta iniciales.

Por su parte, Inversiones Riquelme Vives, vehículo inversor de Enrique Riquelme, Corporación Cunext Industries y Ondainvest han incrementado sus compromisos de inversión consignados a 25 millones de euros, 23 millones y 19,5 millones, respectivamente, y también han cumplido con su compromiso de suscribir al precio de la oferta un número de acciones nuevas que representen el 14,29%, 13,14% y el 11,14%, respectivamente, de las acciones de la oferta iniciales.

De este modo, Cox se estrena en el parqué con el apoyo de inversores nacionales e internacionales, destacando la presencia de inversores globales altamente diversificados desde el punto de vista geográfico (con presencia mayoritaria en Reino Unido, Estados Unidos y Oriente Medio).

En este sentido, el proceso que culmina la compañía supone un "espaldarazo al plan de negocio" para los próximos años, "refrendando el buen posicionamiento" de la entidad a nivel global, así como la oportunidad de crecimiento.