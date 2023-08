El grupo Watches of Switzerland se desploma más de un 20% este viernes en Bolsa de Londres después de que el fabricante de relojes de lujo, Rolex, haya anunciado un acuerdo para compar el minorista Bucherer, uno de los mayores distribuidores de la marca relojera y competidor de la empresa.

"Este movimiento refleja el deseo de la marca con sede en Ginebra de perpetuar el éxito de Bucherer y preservar los estrechos lazos de asociación que han unido a ambas compañías desde 1924", ha comunicado Rolex.

La operación ha despertado las preocupaciones del mercado, ya que los inversores temen que la operación constituya un "movimiento estratégico" en el mercado minorista.

"Inevitablemente, el mercado debate hasta qué punto la noticia señala un riesgo creciente de debilitamiento de la relevancia futura de Watches of Switzerland como proveedor clave para el grupo", señalan los analistas de Jefferies en una nota.

La compañía, por su parte, ha emitido un comunicado para intentar calmar estas suspicacias y ha señalado que "este no es un movimiento estratégico hacia el comercio minorista por parte de Rolex. Esta es la reacción mejor juzgada a los desafíos de sucesión de Bucherer SA".

En este sentido ha añadido que Jorg Bucherer "no tiene sucesión familiar y sus deseos son formar una fundación heredada con los ingresos de esta transacción".

Watches of Switzerland también ha indicado que "no habrá participación operativa de Rolex en el negocio de Bucherer. Rolex nombrará a los miembros no ejecutivos del Consejo. No habrá cambios en los procesos de asignación de productos de Rolex o desarrollos de distribución como consecuencia de esta adquisición".

Rolex, por su parte, ha confirmado que Bucherer conservará su nombre y marca y su equipo directivo permanecerá sin cambios y su integración en el negocio se completará una vez que los reguladores de la competencia aprueben la adquisición.

"El grupo Rolex está convencido de que esta adquisición es la mejor solución no solo para sus propias marcas, sino también para todas las marcas asociadas de relojería y joyería, así como para todos los empleados del grupo Bucherer", ha concluido.