Las acciones de Icahn Enterprises, el conglomerado de Carl Icahn, caen un 19% después de que los inversores conocieran que la oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York se comunicó con el grupo en busca de "información relacionada con él y algunos de sus afiliados gobierno corporativo, capitalización, valores ofertas, dividendos, valoración, materiales de marketing, diligencia debida y otros materiales".

La información fue revelada por la propia empresa, que en un documento dirigido a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) aseguró que está "cooperando" y "proporcionando documentos en respuesta a la solicitud voluntaria de información".

"La oficina del fiscal federal no ha hecho ningún reclamo o acusación contra nosotros o Icahn con respecto a la consulta anterior. Creemos que mantenemos un fuerte programa de cumplimiento y, aunque no se pueden hacer garantías y todavía estamos evaluando el asunto, no creemos actualmente que esta consulta tendrá un impacto material en nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones o flujo de caja", asegura.

Este no es es único frente abierto que tiene la firma, ya que el fondo bajista Hindenburg Research ha tomado una posición corta contra Icahn Enterprises.

Sobre esta situación, Carl Icahn ha criticado las "tácticas de destrucción deliberada de propiedades y daño a civiles inocentes" que, a su juicio, emplea Hindenburg Research.

"A diferencia de muchas de sus víctimas, no nos quedaremos de brazos cruzados. Tenemos la intención de tomar todas las medidas apropiadas para proteger a nuestros partícipes y contraatacar", destaca.