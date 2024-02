La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado levantar, con efectos de las 08:30 horas del lunes 12 de febrero de 2024, la suspensión cautelar acordada el 8 de febrero de 2024, de la negociación, en las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones de Talgo, según ha informado el organismo en un comunicado este viernes.

La CNMV ha explicado que ha tomado esta decisión "como consecuencia de haber sido puesta a disposición del público información suficiente de las circunstancias que aconsejaron la adopción del acuerdo de suspensión".

En este sentido, el consorcio húngaro Ganz-MaVag Europe (Magyar Vagon) ha confirmado que está manteniendo conversaciones y negociaciones en relación con la posible formulación de una oferta pública de adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones de Talgo, a un precio de 5 euros por acción.

No obstante, hasta la fecha no se ha alcanzado un acuerdo ni se ha tomado una decisión definitiva al respecto. "En particular, dichas conversaciones se están entablando en relación con las financiaciones de la compañía sujetas a cambio de control de cara a la obtención de los correspondientes consentimientos", ha detallado la Comisión.

Por todo ello, el organismo ha indicad que "no existe certeza" de que se vaya a formular una oferta pública de adquisición de acciones de Talgo.

Cabe recordar que la CNMV suspendió la cotización de las acciones de Talgo en bolsa cuando se disparaba más de un 9% en medio de los rumores de que el holding ferroviario húngaro iba a lanzar, de manera inminente, una OPA sobre la empresa española.