En 'CNBC' se hacen eco del apagón que sufrió España el pasado 28 de abril que, como destacan, ha desatado un juego de culpas sobre la energía verde. Aunque desde alguna parte se señala a las energías renovables como posibles razones del corte, desde la Unión Europea aseguran que las causas no se pueden reducirse a ellas. Mientras tanto, el Gobierno sigue investigando los motivos.

"Las causas del apagón no se pueden reducir a una fuente específica de energía, por ejemplo las renovables", según las declaraciones recogidas del jefe de energía de la UE, Dan Jorgensen, que asegura que no se produjo "nada inusual" en las fuentes de energía que suministraban electricidad al sistema en el momento del apagón.

También informan sobre las palabras del director ejecutivo del fabricante danés de turbinas eólicas Vestas, Henrik Andersen, quien cree que "todo el mundo está buscando causas profundas y culpándose mutuamente".

"Yo simplemente no quiero llegar a ese punto porque hasta que sepamos la causa raíz de por qué las redes pueden fallar en España y Portugal, no dudemos ni intentemos culpar a alguien de la ciberseguridad ni a las fuentes de energía individuales". "Europa necesita más energía, y probablemente también necesitemos una red más potente. Eso es evidente", ha afirmado.

De su lado, el director ejecutivo de Siemens Energía, Christian Bruch, ha expresado a 'CNBC' que " cuando se construye un sistema energético, hay que pensar en la generación, como la solar, la eólica, el gas, lo que sea, pero también hay que pensar en cómo funciona el sistema general de la red y cómo se estabiliza".

Y es que algunas energéticas europeas han pedido a los observadores que se abstuvieran de sacar sus propias conclusiones ante la ausencia de una explicación formal.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remarcado que la voluntad del Ejecutivo "es firme". "Queremos llegar hasta el final para saber la causa" y "lo haremos además atendiendo al interés general, no a ninguna agenda particular". Además, considera que es "irresponsable" mezclar este asunto con el debate de las nucleares y que "no hay ninguna evidencia empírica que nos diga que el incidente fuera provocado por un exceso de renovables o por la falta de centrales nucleares en España".

Hay que recordar que un día después del apagón, el presidente del Gobierno anunciaba que se creará una Comisión de Investigación. "Vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados", ha dicho el presidente Pedro Sánchez, que ha anunciado que "se harán las reformas y medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder".

"El Gobierno va a llegar hasta el fondo en este asunto. Nuestra prioridad es descubrir qué ha pasado. Esto no puede volver a pasar. Vamos a responder a todas las preguntas y exigiremos responsabilidades. La ciudadanía debe tener claro que el Gobierno de España va a llegar al fondo en este asunto". Los resultados del análisis se irán haciendo públicos.