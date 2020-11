Los inversores analizan este jueves los principales mensajes de la reunión virtual mantenida en la pasada jornada entre Cellnex y los analistas de Banco Sabadell. Uno de los aspectos que se destaca especialmente es el interés de Cellnex por Telxius, la filial de infraestructuras del grupo Telefónica, para una posible operación corporativa en el mercado de torres de telecomunicaciones, pero descartando el negocio de cables submarinos.

En un comunicado, la división de análisis de Sabadell señala que en su encuentro con Cellnex representantes de la compañía les indicaron que para ellos Telxius resultaría un "activo atractivo", principalmente por su exposición a Alemania y España en el mercado de las torres de telecomunicaciones.

Sin embargo, también incidieron en que el negocio de cable submarino, la otra actividad que engloba la compañía de infraestructuras participada por Telefónica, KKR y Pontegada (el brazo inversor de Amancio Ortega) "no encajaría en absoluto en su estrategia".

Bankinter explica que ya se ha especulado en muchas ocasiones con esta operación y todavía no está clara la estrategia de Telefónica para la venta de Telxius. Por lo tanto, no esperan que la noticia en sí tenga un impacto significativo. Estos analistas tienen un consejo de 'comprar' sobre Cellnex, que está en su cartera modelo más restrictiva, la de cinco valores españoles. "Ofrece un potencial de revalorización próximo al 20% -precio objetivo de 64,49 euros. El negocio no se ha visto impactado por el Covid, tiene capacidad de crecimiento y no tiene riesgos regulatorios", precisan.

OTROS MENSAJES

Sobre el crecimiento orgánico, Cellnex dijo a Sabadell que es consciente de que el crecimiento orgánico que está ofreciendo actualmente (5%) esta por encima de sus objetivos tanto de corto plazo (más del 4% para 2020) como de medio plazo (3%/4%) principalmente por el despliegue de Iliad en Italia. Si bien esperan que este efecto de Iliad se pueda mantener para los próximos 2 ó 3 años, y que a continuación podrían beneficiarse de los despliegues del 5G, prefieren mantener un perfil de prudencia y mantener sus objetivos. En este sentido, modificaciones en las limitaciones de emisiones electromagnéticas en los países mas restrictivos (Italia y Suiza), tal y como ha ocurrido en Polonia, serían muy positivas, aunque por el momento no hay visibilidad.

Cellnex ha confirmado que tanto la operación reciente de Polonia como Hutchison se encontraban dentro del 'pipeline' comunicado. Además afirman que el 'pipeline' incluía más operaciones transformacionales (aquellas de más de 15.000 torres), aunque sin ofrecer más detalle. "Recordamos que el pipeline está ponderado por probabilidades de éxito. Afirman que sigue habiendo mucha tracción, que el 'pipeline' es muy visible y que siguen muy enfocados a seguir ejecutando", indica Sabadell.

Sobre Hutchison, no han ofrecido información adicional y se remiten el comunicado enviado a la CNMV: están en conversaciones avanzadas con el fin de explorar escenarios de colaboración estratégica, incluida la potencial adquisición de determinados activos de infraestructura y la ejecución de contratos de servicio. Por el momento no se ha llegado a ningún acuerdo vinculante al respecto. Cellnex señala que el activo es muy interesante con presencia en seis países de los que solapan tres (Reino Unido, Italia e Irlanda). De llegar a un acuerdo, podrían agotar el 'fire power' (endeudamiento de 7 veces EBITDA), aunque por temas temporales de cierre de la operación sí que podrían abordar alguna operación adicional de tamaño medio/pequeño.

Respecto al despliegue de fibra, consideran la conexión de fibra de las torres como un servicio añadido a su negocio principal y siempre como algo complementario y que fortalezca los lazos de unión con sus 'anchor tenants', siempre con los mismos principios económicos y visibilidad de caja futura a través del cliente ancla. Del 'pipeline', una parte minoritaria sería en proyectos de este calibre (similar al anterior pipeline/ejecución, que se centró en Bouygues-Francia).

Sabadell ha dicho que los mensajes lanzados por Cellnex están completamente en línea con la estrategia y el discurso de la compañía. "Destacamos de forma positiva la buena marcha del crecimiento orgánico (por encima de nuestras estimaciones) y la incesante actividad corporativa que ratifica nuestra idea de que el mercado europeo de torres es muy atractivo y desprende muchas opciones", indican.

"Con respecto a Hutchison, mantienen el mismo discurso, y nuestra lectura del acuerdo es positiva puesto que el activo encaja perfectamente en la estrategia de Cellnex y supondría una operación transformacional con acceso a importantes sinergias", concluyen.