CaixaBank ha realizado este martes su primera emisión de deuda en dólares en el mercado americano, con la que ha colocado 1.250 millones de dólares de deuda senior no preferente a 6 años, con opción de amortización anticipada en el quinto año, en formato de bono senior no preferente, según ha informado la compañía.

El precio se ha fijado en 250 puntos básicos (pbs) sobre la referencia al plazo del Tesoro americano, 25 pbs por debajo de los 275 pbs ofrecidos en el anuncio, gracias a la "elevada demanda obtenida", que ha superado los 3.400 millones de dólares. Hasta un total de 90 inversores institucionales han acudido a la emisión inaugural de CaixaBank en divisa estadounidense.

Las entidades encargadas de la colocación han sido Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, CaixaBank, J.P. Morgan y Morgan Stanley.

Estos 1.250 millones de dólares se suman a las emisiones en libras esterlinas y francos suizos realizadas en los años anteriores. Concretamente, en marzo de 2022, CaixaBank realizó una emisión de deuda senior no preferente de 500 millones de libras esterlinas; en junio de 2021, realizo una emisión de deuda senior no preferente de 200 millones de francos suizos; y en mayo de 2021, colocó un bono verde senior no preferente de 500 millones de libras esterlinas.

Con esta emisión, CaixaBank da su primer paso para convertirse en emisor habitual en el mercado americano, con el objetivo de "diversificar su base inversora estableciendo una emisión líquida en el mercado secundario que sirva de punto de referencia para futuros ejercicios de emisión en el mercado norteamericano".

"La diversificación permite llegar a mayor número de inversores y, por tanto, conseguir menores costes de financiación y una mayor capacidad de apelación al mercado. En el caso de la emisión en dólares permite acceder a una base inversora de gran tamaño y estabilidad, lo que permite tener capacidad de emitir en prácticamente cualquier circunstancia de mercado", destacan desde la compañía.