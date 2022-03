Los títulos de Nintendo han caído más de un 5% en la sesión asiática después de que el fabricante japonés de videojuegos haya anunciado el retraso del lanzamiento de su juego 'Legend of Zelda'.

Nintendo anunció el martes a última hora que planea lanzar la secuela del popular juego de acción y aventura 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' en la primavera de 2023. La compañía había dicho previamente que su objetivo era empezar a vender el juego en 2022.

Eiji Aonuma, productor de la serie 'Legend of Zelda', señaló en un mensaje de vídeo publicado en una cuenta oficial de Nintendo en Twitter que la compañía ha decidido ampliar el tiempo de desarrollo y que el equipo está trabajando diligentemente en el juego.

Nintendo ha vendido más de 25,8 millones de copias de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'-