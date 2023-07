El fabricante de ferrocarriles CAF ha anunciado que se ha adjudicado tres contratos con las ciudades italianas de Cagliari, Nápoles y Palermo por un importe superior a los 150 millones de euros.

Según ha comunicado la empresa, CAF suministrará autobuses eléctricos a Cagliari en Cerdeña, unidades de metro a Nápoles y tranvías a Palermo, la capital de Sicilia.

"Estos contratos confirman la sólida propuesta de valor de CAF como proveedor de una amplia gama de soluciones de transporte urbano cero emisiones", han asegurado desde CAF.

CAGLIARI

CMT Cagliari, el operador de transporte público de Cerdeña, ha seleccionado a Solaris como proveedor de 98 autobuses eléctricos. El pedido incluye 80 unidades de doce metros y 18 autobuses articulados de 18 metros.

Este contrato, explican, es parte de un acuerdo marco firmado en 2023 con Consip, empresa propiedad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Italia, en virtud del cual las empresas de transporte público pueden solicitar vehículos directamente o realizar licitaciones con los proveedores seleccionados, entre los cuales se encontraba la empresa del Grupo CAF.

Los vehículos para CMT Cagliari, cuya entrega está prevista en 2024 y 2025, se alimentarán con energía de las baterías Solaris High Energy.

Por una parte, las unidades de 12 metros contarán con un almacenamiento de energía con una capacidad total superior a los 350 kWh, mientras que los autobuses articulados contarán con baterías con una capacidad superior a los 400 kWh, proporcionando a la flota una gran autonomía y operatividad durante todo el servicio.Solaris tiene desde el año 2010 autobuses prestando servicio en Cagliari, y actualmente está inmerso en otro contrato con el mismo operador para la entrega de 18 autobuses eléctricos, que se incorporarán a la flota de la ciudad este mismo mes de julio.

CAF también destaca que Italia es uno de los principales mercados de Solaris en lo que se refiere a vehículos sostenibles para el transporte público. "Actualmente más de 1.600 vehículos Solaris circulan por las carreteras italianas, siendo casi un tercio de ellos autobuses cero emisiones, lo que ha convertido al país transalpino en uno de los mercados más importantes para la compañía", apuntan.

NÁPOLES

Por otro lado, CAF ha cerrado un acuerdo con el Ente Autonomo Volturno, sociedad responsable del servicio de transporte público regional ferroviario y metropolitano de Nápoles, para el suministro de 6 unidades de metro, así como sus correspondientes piezas de parque y el mantenimiento integral de los vehículos durante un periodo de 3 años.

Está previsto que dichos trenes den servicio en la línea Piscinola/Scampia – Aversa y en un futuro también en la línea que discurrirá desde Piscinola a Miano, Secondigliano y Di Vittorio con interconexión con la Línea 1 de la red de metro de la ciudad napolitana.

Este acuerdo es parte del contrato marco que a mediados de 2020 firmaron CAF y el Ente Autonomo Volturno, que contemplaba el suministro de 10 unidades de metro, cuyas primeras cuatro unidades fueron encargadas en ese momento.

"Se trata de trenes compuestos por 6 coches cada uno, con las mismas características y equipamiento que las unidades suministradas anteriormente también por CAF para la Línea 1 del Metro de la ciudad. Diseñados para garantizar un alto rendimiento en cuanto a eficiencia, disponibilidad y seguridad, destacan por su gran capacidad y fácil accesibilidad, al contar con amplios espacios y pasillos diáfanos de intercomunicación para una mayor comodidad y distribución de los pasajeros", detallan desde la compañía.

PALERMO

Por último, el proyecto para la construcción de las nuevas líneas A, B y C del tranvía de Palermo y el suministro de las unidades que darán servicio en estos tramos ha sido adjudicado a la UTE formada por la empresa italiana Sis Scpa y CAF, que tendrá 5 meses para elaborar el proyecto ejecutivo previo al inicio de las obras.

La parte de este proyecto que corresponde a CAF será la fabricación y puesta en servicio de 9 tranvías que operarán en los mencionados tramos de la red tranviaria de la ciudad, contemplando la opción de incrementar este suministro con otras 35 unidades adicionales.

El volumen total del proyecto supera los 400 millones de euros, que serán parcialmente financiados a través de los fondos provenientes del Patto per il Sud (Pacto por el Sur) acordados por el gobierno de Matteo Renzi en el año 2016.

Los tramos recién adjudicados han sido clasificados por el Ayuntamiento de Palermo por orden de prioridad, por lo que en primer lugar se abordará la construcción de los tramos C y B, mientras que para el tramo A se realizará previamente un análisis para decidir el trazado que sea más conveniente. Los nuevos tramos completarán la red ferroviaria de la ciudad italiana, el tramo C se convertirá en la prolongación de la actual Línea 4 hasta la Estación Central, mientras el tramo B será una prolongación de la Línea 1, desde la estación de Notarbartolo hasta via Duca della Verdura.