Brookfield confirma que considera ofrecer un precio de 10,5 euros para la Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre Grifols, según ha informado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según explica, Brookfield solicitó acceso a determinada información para finalizar su ejercicio de 'due diligence' mediante cartas de fecha 10 y 11 de noviembre de 2024 dirigidas al Comité de la Transacción de Grifols (constituido por el Consejo de Administración de la Compañía el 12 de julio de 2024).

En dichas cartas, Brookfield trasladó, como indicación de valor no vinculante, que estaba considerando un precio de 10,5 euros por cada acción Clase A, lo que representa una prima del 22% sobre el precio no afectado (unaffected price) a 4 de julio de 2024 de las acciones Clase A e implicaría asignar un 'equity value' a Grifols de 6.450 millones de euros y un precio de 7,62 euros por cada acción Clase B, todo ello sujeto a determinadas condiciones.

Añade que, si bien Brookfield continúa interactuando de forma positiva con el Comité de la Transacción de Grifols, en este momento no existe ningún acuerdo o decisión en relación con la potencial oferta o sobre sus eventuales términos y condiciones (incluyendo, sin limitación, los potenciales precios).

Además, señala que no existe ninguna garantía de que se realice una oferta sobre las acciones de Grifols.