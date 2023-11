La negociación de las acciones de la firma especializada en espacios de 'coworking' WeWork ha sido suspendida este lunes en la bolsa del Nueva York "a la espera de noticias", como ha comunicado su operador, ante las informaciones sobre un posible quiebra de la compañía que podría producirse esta misma semana.

La noticia fue adelantada por 'The Wall Street Journal', quien la semana pasada afirmó que la compañía respaldada por SoftBank Group planeaba ya la declaración de quiebra ante el peso de su deuda y las pérdidas arrojadas en los últimos periodos.

Tras la publicación de esta información, las acciones de la firma se dejaron un 32% en Wall Street, prolongando una serie de caídas que las han llevado a perder cerca de un 96% de su valor en lo que va de año.

Además, la semana pasada la firma reconoció que había retenido el pago de intereses por cerca de 6,4 millones de dólares en algunos de sus bonos, a la espera de una mejora en sus cuentas.

"Si bien la compañía tiene la liquidez para realizar el pago de intereses de los bonos no garantizados, según el contrato que rige los bonos no garantizados, la compañía tiene un período de gracia de 30 días para realizar el pago de intereses de los bonos no garantizados antes de que dicha falta de pago constituya un 'evento de incumplimiento'", destacó la compañía en el escrito remitido a La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés).

La compañía ya advirtió en agosto de una "duda sustancial sobre la capacidad de la compañía para continuar como un negocio en marcha", debido a "las pérdidas de la empresa y las necesidades de efectivo proyectadas, combinadas con una mayor rotación de miembros y niveles de liquidez".

Además, la firma detalló que se capacidad para continuar como negocio en marcha "depende de la ejecución exitosa del plan de la administración para mejorar la liquidez y la rentabilidad durante los próximos 12 meses". El plan buscaba reducir los costos de alquiler y arrendamiento, aumentar los ingresos al reducir la rotación de miembros y aumentar las nuevas ventas.

En el segundo trimestre del año, la compañía reportó pérdidas por valor de 397 millones de dólares, lo que supone una mejora de 238 millones desde los resultados negativos por valor de 635 millones registrados entre abril y junio del curso pasado. En el cómputo del semestre, las pérdidas se ubican en 696 millones.