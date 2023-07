Barclays ha rebajado este martes el precio objetivo de Naturgy un 5%, hasta los 28,00 euros desde los 29,60 euros, y ha reiterado su consejo de 'neutral' sobre la energética. Naturgy está entre los peores valores del Ibex hoy, con caídas de más del 1%, hasta los 27,18 euros.

Barclays ha tomado esta decisión tras recortar sus estimaciones de BPA (beneficio por acción) de la gasista para 2024-2025, algo que a su vez ha provocado esa bajada de precio.

"Este nuevo precio refleja una valoración menor del pipeline de renovables", indica Barclays.

La firma ha llevado a cabo esta revisión tras conocer ayer los resultados del primer semestre y los detalles del Plan Estratégico a 2025 de Naturgy. En cuanto a los resultados, Barclays indica que son "mejores de los esperados", impulsados por la división de GNL y también por un repunte "muy fuerte" de la actividad minorista y de generación renovable.

El resultado neto del primer semestre del ejercicio 2023 de Naturgy ascendió a 1.045 millones de euros, un 87,6% más que en el primer semestre de 2022. A 30 de junio, Naturgy reportó un EBITDA de 2.849 millones (+39%). Las inversiones realizadas en el periodo ascendieron a 839 millones (+16%) y la deuda a 30 de junio bajó hasta 10.752 millones (-11% respecto al cierre de 2022).

BANKINTER SUBE PRECIO Y RECOMENDACIÓN

Frente a la rebaja de precio objetivo de Barclays y su consejo de 'neutral', Bankinter eleva este martes la recomendación sobre Naturgy desde 'vender' hasta 'neutral' tras una mejora del precio objetivo hasta 30,40 euros desde 28,40 euros.

Dice el banco que los nuevos objetivos del Plan a 2025 han motivado esta mejora. El equipo gestor de Naturgy ha revisado al alza el objetivo de EBITDA para 2025 en un +6,3%, hasta 5.100 millones. Las inversiones se recortan (-5,7%) y el suelo del dividendo se mejora hasta 1,40 euros por acción desde 1,20 euros por acción, sujeto al mantenimiento de un rating creditico de 'BBB' por S&P. El beneficio neto alcanzaría 1.800 millones en 2025 frente a los 1.600 millones en el plan inicial.

Además, el equipo gestor quiere reactivar el 'Proyecto Géminis', que consiste en la escisión del grupo en dos sociedades, una con los activos de infraestructuras reguladas (NetworkCo) y la otra con los activos de generación y comercialización no regulados (MarketsCo).

"Tras la actualización del Plan Estratégico, revisamos al alza nuestras estimaciones y la valoración del grupo", dice Bankinter.

No obstante, pese a la mejora de valoración, Bankinter considera que no es el momento para comprar Naturgy porque los ratios de valoración no son suficientemente atractivos, por la menor liquidez tras la OPA de IFM y porque la rentabilidad por dividendo (5% en 2023-2025) supone que hay otras opciones más rentables.