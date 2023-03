Prosolia Energy ha llegado a un acuerdo de financiación por valor de 25 millones de euros con Bankinter para la construcción de dos nuevos parques fotovoltaicos en Portugal, con una capacidad conjunta de 51 MW, ha informado este lunes la compañía productora de energía.

Los parques solares se instalarán en los municipios portugueses de Boidobra y Palmela, y el primero de ellos contará con una potencia pico instalada de 42,8 megavatios (MW), de los cuales 33,3 MW fueron adjudicados en la subasta de 2019 realizada por la Dirección General de Energía y Geología del gobierno portugués para impulsar la transición energética del país. Dicha entidad, además, ha asegurado a Prosolia un precio de venta durante 15 años independiente de las fluctuaciones del mercado.

La segunda planta estará ubicada en el municipio de Palmela y contará con una potencia instalada de 8,0MW. Cuando entre en funcionamiento, la firma venderá la energía generada en el mercado eléctrico mayorista.

Una vez que estas instalaciones entren en fase de operación comercial, en el último trimestre de 2023, Prosolia Energy incrementará su cartera de activos de gran tamaño en explotación hasta alcanzar más de 250 MW.

"Este acuerdo con Bankinter nos permitirá afianzar nuestra posición de liderazgo en Portugal como Productor Independiente de Energía, así como nuestra capacidad para estructurar financiaciones para proyectos a mercado y con PPA. Las dos nuevas plantas se sumarán al resto de proyectos que tenemos en marcha en el país entre los que destacan el de The Happy Sun is Shining en Santiago do Cacém, el que será el mayor de Europa con una potencia prevista de más de 1200 MW", destaca Javier Martínez, CEO de Prosolia Energy.

La compañía se ha fijado una estrategia de crecimiento en activos en propiedad para 2023, que tiene como objetivo finalizar el año con 450MW en operación, de los cuales 197MW se prevé que sean instalaciones de autoconsumo industrial en formato PPA “On site”, y el resto pertenecerán a proyectos en suelo para venta a mercado.

"Además de operar estos proyectos como IPP, Prosolia sigue desarrollando su actividad a nuevos campos como el hidrógeno o las baterías para así satisfacer mejor las necesidades globales de sus clientes y contribuir a la descarbonización del actual modelo energético", destaca la compañía.