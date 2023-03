Fue sin duda la noticia de ayer por la tarde-noche en España y sigue siendo la noticia más relevante de este miércoles en el plano empresarial. La decisión de Ferrovial de trasladar su sede de España a Países Bajos está siendo muy comentada, tanto por lo que implica para la compañía como por la posibilidad de que otras grandes empresas adopten medidas similares. Ferrovial anunció además su intención de cotizar en Países Bajos y en EEUU.

"La salida a bolsa en EEUU tiene sentido estratégico para Ferrovial, con más del 80% del valor de sus activos en Norteamérica", señalan los expertos de Jefferies. "Un mayor acceso a los mercados de capitales locales facilita las oportunidades de crecimiento a largo plazo", añaden.

Ferrovial ha propuesto una fusión inversa con Ferrovial Internacional (FISE), una sociedad anónima europea neerlandesa que ya es titular del 86% de los activos de la compañía, para facilitar una doble cotización en Países Bajos y España, seguida de la solicitud de cotización en EEUU.

Jefferies insiste en que la compañía tiene aproximadamente el 90% de sus accionistas fuera de España, donde espera más oportunidades de crecimiento, especialmente en EEUU. "Los accionistas internacionales representan el 93% de la base inversora y en EEUU hay escasez de empresas cotizadas con exposición a carreteras y aeropuertos", precisa.

Ferrovial estima la finalización de la fusión en el segundo o tercer trimestre de este año, unos 20 millones de euros en comisiones de transacción y espera recomprar su bono híbrido de 500 millones de euros como parte del proceso.

EL GOBIERNO CRITICA LA DECISIÓN

Mientras los analistas alaban el valor estratégico de la decisión, el Gobierno se ha mostrado crítico con la misma. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se opone a que Ferrovial deslocalice su sede social y se instale en los Países Bajos, un plan que desde el Ejecutivo califican de "erróneo" y "no aceptable". Según han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, están pendientes de conocer los detalles para analizar y seguir de cerca las posibles implicaciones de esta "errónea decisión".

"Se trata de una empresa que debe todo a España", remarcan desde el Departamento que dirige Nadia Calviño. Por ello, creen que "no resulta aceptable que una empresa que ha nacido y crecido en España y gracias a la inversión pública de los ciudadanos españoles muestre esta falta de compromiso con su país", informa 'Europa Press'.

En contraste con estas declaraciones, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido la decisión de Ferrovial en una entrevista en 'Antena 3'.

"Va a seguir pagando en España, no se va ni siquiera de la bolsa española. Lo que dice es que el Ibex se le ha quedado pequeño, porque el Ibex fluctúa fundamentalmente en base a lo que son las entidades financieras, cuatro grandes bancos en este país. Y yo quiero también estar en la bolsa de Holanda y en la bolsa americana, porque así me considerarán a mí mismo y lo que son las perspectivas de mi empresa, no las de otras, y seguirá pagando impuestos en España", ha proclamado Patxi López.

Desde el punto de vista empresarial, los analistas entienden que el motivo del cambio obedece a la búsqueda de un mayor volumen de inversores que permitan potencial la liquidez del valor, tal y como señala Ángel Pérez, experto de Renta 4.

Juan Moreno, de Bankinter, subraya también el hecho de que Ferrovial tiene la intención de seguir cotizando en España y no prevé que la decisión suponga cambios en el estrategia del grupo ni en la remuneración al accionista.