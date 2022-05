Amadeus ha comunicado que su filial francesa íntegramente participada, Amadeus sas, comenzará a partir del 9 de mayo un programa de recompra de acciones de la matriz con el objetivo de que sirva como parte de la retribución a empleados y directivos, tal y como ha informado a través de un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Dicho plan tiene un límite monetario de 4,55 millones de euros y en ningún caso puede exceder las 65.000 acciones, representativas del 0,014% del capital social de la compañía.

El período máximo de vigencia es del 9 de mayo al 18 de mayo y constará de un único tramo. Amadeus sas se reserva el derecho de finalizar la recompra antes si ha llegado a los límites de títulos o el monetario.

Las acciones se comprarán a precio de mercado de conformidad con las condiciones de precio y volumen. En particular, en lo que se refiere al precio, no se adquirirán acciones a un rango superior al más elevado entre el precio de la última operación independiente o la oferta independiente más alta de ese momento en el centro de negociación donde se efectúe la compra. En lo que respecta al volumen de contratación, no se comprarán en cualquier día de negociación más del 25% del volumen diario medio de las acciones en el centro de negociación donde se efectúe la compra, límite que aplicará a la totalidad del programa de recompra.