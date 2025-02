Alphabet cae este miércoles con fuerza en Wall Street después de presentar unos resultados trimestrales que han hecho saltar las alarmas sobre el fututo de la compañía, a pesar de que los beneficios fueron mejores de lo esperado. Sin embargo, unos ingresos decepcionantes y el comportamiento de Google Cloud, su negocio de la nube, han empañado la cifra de ganancias.

Dan Coatsworth, analista de inversiones de AJ Bell, pone en duda la eficiencia del gasto de la tecnológica, ya que considera que "un crecimiento más débil de lo esperado en la computación en la nube implica que la moda de la IA no se está convirtiendo automáticamente en mucho dinero para los proveedores de infraestructura".

"Igualmente preocupante fue la guía de 75.000 millones de dólares para gastos de capital. Anteriormente, un gran gasto de capital se habría tomado como una señal positiva de que Alphabet estaba haciendo todo lo posible para capitalizar la tendencia de la IA. Ahora ocurre lo contrario. Se teme que se esté cavando un gran agujero y potencialmente desperdiciando dinero si rivales como DeepSeek han demostrado que es posible hacer las cosas mucho más baratas", explica.

Sin embargo, cree que los problemas de la compañía van más allá de su capacidad de gasto, ya que encuentra "una serie de factores negativos" que "sugieren que la vida se está volviendo mucho más difícil para Alphabet", ya que la empresa se encuentra "atrapada en un torbellino de presiones competitivas, restricciones regulatorias e interferencia política".

"Google ha sido el rey mundial de las búsquedas durante varias décadas. La evolución de la IA ahora amenaza con derribar a Google de la cima de la montaña. ChatGPT y Microsoft Copilot utilizan la búsqueda basada en inteligencia artificial con gran efecto y cuanto más se integran estos servicios en la vida cotidiana de las personas, ya sea a través de sus dispositivos personales o en el trabajo, mayor es la amenaza para Google", valora.

Para este analista, "está claro que Alphabet tiene que estar un paso por delante de la competencia si quiere seguir siendo el rey de las búsquedas", motivo por el cual "intenta ser pionero en múltiples niveles, como la búsqueda de imágenes".

Las preocupaciones sobre la compañía han tenido ya su efecto en la valoración de los analistas, y los expertos de Morgan Stanley han rebajado su precio objetivo para las acciones de la firma hasta los 215 dólares, desde los anteriores 210, aunque mantienen su recomendación de 'sobreponderar'.

PREOCUPAN LOS INGRESOS PUBLICITARIOS

Josh Gilbert, analista de Mercados para eToro, pone el foco en los ingresos por publicidad de la compañía, que son "el pan de cada día a través de su negocio de búsquedas, pero se trata ya de un negocio maduro cuyos ingresos crecerán en un solo dígito el próximo año".

"Para los inversores, la atención se centra en la nube, donde la empresa está experimentando un rápido crecimiento, con un aumento de los ingresos de explotación superior al 250% en 2024. La pérdida de ingresos en su negocio en la nube es importante porque no tranquiliza a Wall Street en cuanto a que sus fuertes inversiones en IA se están traduciendo en un crecimiento mejor de lo esperado", indica.

Además, cree que "esta preocupación es más relevante que nunca con la aparición de DeepSeek y el hecho de que Alphabet también dijo que ve los gastos de capital en torno a 75.000 millones de dólares en 2025, casi 20.000 millones más de lo que esperaban los analistas".

"El mercado se centrará en su fracaso en los ingresos de la nube y en su mayor previsión de gastos de capital, pero hubo puntos brillantes. Los ingresos de Google por búsquedas, publicidad y YouTube fueron mejores de lo previsto. En conjunto, el informe de Alphabet ha estado bien, pero no ha sido magnífico. Cuando se gasta tanto como ellos, los inversores quieren un crecimiento constante y se impacientarán si no lo consiguen. Alphabet tendrá que justificar su gasto en inteligencia artificial a lo largo de 2025 y, si no lo consigue, las acciones sufrirán sin duda cierta presión", concluye.