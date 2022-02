Aena no espera que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cambie la rebaja de las tarifas aéreas en España previstas para 2022, pese al conflicto instado por IATA España y Ryanair.

El Consejo de Administración de Aena aprobó, con fecha 21 de diciembre de 2021, las tarifas aeroportuarias aplicables a partir del 1 de marzo de 2022, que suponen un descenso del - 3,17% del ingreso máximo anual ajustado por pasajero de 2022 respecto de 2021, fijándose este año en 9,95 euros por pasajero.

Aena señala que la CNMC le ha notificado "la resolución de supervisión de estas tarifas aeroportuarias 2022, declarando conformes y aplicables las tarifas aprobadas por el Consejo de Aena".

No obstante, Aena añade, en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ha recibido una notificación de la CNMC sobre "la iniciación de un procedimiento de conflicto sobre la modificación de las tarifas aeroportuarias 2022, instado por IATA España y Ryanair, que no afecta a su aplicación desde el próximo 1 de marzo". En este sentido, Aena "estima que este procedimiento no dará lugar a la modificación de las tarifas aprobadas por Aena ya supervisadas por la CNMC".

Finalmente, Aena explica que ha aprobado "un incentivo para la temporada de verano del 2022 de incremento del tráfico de pasajeros y un incentivo por las operaciones regulares comerciales de helicópteros con origen en los helipuertos de Ceuta y Algeciras para las temporadas de verano e invierno".