Acerinox ha comunicado que las autoridades austriacas en materia de competencia han aprobado la adquisición de la compañía estadounidense Haynes International, por lo que la acerera española ha completado todas las autorizaciones necesarias para completar la operación.

"La adquisición por Acerinox de la compañía estadounidense Haynes International ha sido aprobada por las autoridades austriacas en materia de competencia. En consecuencia, la operación ha obtenido todas las autorizaciones regulatorias de las autoridades correspondientes y se han cumplido las condiciones a las que se hallaba sujeta", ha detallado la cotizada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ahora, Acerinox espera que cierre de la transacción tenga lugar antes de que finalice el mes de noviembre.

A primeros de julio, el Committee For Foreign Investmens in the United States (CFIUS) mediante resolución expresa, firmada el día 27 de junio por el Deputy Assistant Secretary for Investment Security Operations del Departamento del Tesoro, también daba 'luz verde' a la adquisición de Haynes.

Con dicha resolución, que seguía a la del Department of Justice del 18 de marzo, la acerera concluía "satisfactoriamente" la fase de autorizaciones requeridas por la legislación y las autoridades norteamericanas.

Cabe recordar que el pasado mes de febrero, Acerinox anunciaba el cierre de un acuerdo para comprar el 100% de la compañía estadounidense Haynes International, una empresa con sede de Indiana (EEUU) especializada en el sector de aleaciones especiales, por una contraprestación total de 798 millones de dólares, que se corresponden con un 'enterprise value' de 970 millones de dólares.

Con esta transacción, la acerera consolidará su presencia en el mercado norteamericano, en el que ya es líder en el segmento del acero inoxidable, así como su preeminencia en el mercado mundial de las aleaciones de alto rendimiento.