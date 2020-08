Las medidas para afrontar con seguridad la vuelta a los colegios están llegando con el tiempo justo, a escasos días de que comiencen las clases. Y esto está llevando a que muchos padres empiecen a plantearse dejar a sus hijos en casa ante el temor de un contagio de Covid-19. Pero, ¿qué ocurre si los niños no van a la escuela?

En España, la educación es obligatoria hasta los 16 años salvo motivos justificados entre los que, sin embargo, no se encuentra una pandemia. Por ello, si el alumno falta a más de un 20% de las clases de manera injustificada se activaría un protocolo de absentismo a través del cual el centro está obligado a intervenir e informar a los servicios sociales.

Algunos expertos en Derecho opinan que no tendría sentido que se castigase a los padres por tomar esa decisión, dado las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos. Por su parte, desde varias asociaciones creen que la educación presencial es imprescindible e insustituible, pero no en una situación de pandemia como esta, por lo que reclaman el derecho de los padres a no llevar a sus hijos al colegio, ya que esta decisión estaría motivada por considerar las medidas implementadas como insuficientes para proteger la salud de sus hijos y de sus familias.

Este martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba que las puertas de los colegios deben abrirse" con la certeza de que se han gestionado bien los recursos para ello y ha garantizado a toda la comunidad educativa que los centros educativos van a ser "seguros frente a la covid-19".

Además, ha afirmado que el Gobierno ha permitido que se contraten 30.000 docentes más en las comunidades, gracias al fondo de 2.000 millones del fondo covid destinado a la educación. Sánchez ha insistido en que debemos propiciar una vuelta a las aulas que garantice lo que todos queremos: "la máxima seguridad" de la comunidad educativa y "el aprovechamiento del curso".