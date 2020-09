Mañana comienza la vuelta al colegio en la Comunidad de Madrid. Un retorno a las clases que se produce en un momento delicado, es uno de los territorios más castigados por el coronavirus día tras día. Esto ha llevado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso a emitir una declaración institucional con la que ha buscado tranquilizar a los padres.

"No mandamos a los alumnos a un lugar de riesgo, los colegios son lugares seguros", ha explicado la presidenta. La vuelta al cole en Madrid se va a producir de manera escalonada para mantener la seguridad de los docentes y de los propios alumnos. Es por esto que Ayuso ha pedido a las familias que no tengan miedo porque "la educación no puede parar".

"Sería un perjuicio tremendo si cerráramos los colegios e institutos porque ese tiempo sería difícil de recuperar en la vida de nuestros alumnos. La educación es esencial", ha defendido.

Ayuso ha aprovechado el mensaje institucional para recordar algunas de las medidas que ha tomado su gobierno en las últimas semanas. "Hemos bajado las ratio de las aulas, los centros están organizados para vigiar entradas y salidas, haremos tests y seguimientos serológicos constantemente, se van a desinfectante las aulas cada día profundamente y estamos utilizando nuevos espacios para evitar aglomeraciones", ha detallado.