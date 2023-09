La Unión Europea (UE) ha iniciado una investigación a los fabricantes de vehículos eléctricos, entre los que se encuentran marcas como Tesla o BMW, en relación a los subsidios que ofrece el gobierno de China, después de constatar distorsiones en el mercado comunitario.

"Hay mucha especulación, pero en esta etapa el alcance de la investigación aún no está decidido. Estamos haciendo las consultas previas con las autoridades chinas y el alcance aún no se ha determinado, por lo que lo que se ha anunciado hasta ahora desde el lado de la comisión es que, estrictamente hablando, no cubre solo los vehículos eléctricos de marca china", ha afirmado Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, a 'CNBC'.

La investigación de la UE se centra en las subvenciones que las autoridades chinas han otorgado a los fabricantes de vehículos eléctricos ante las evidencias de distorsiones significativas en el mercado europeo, donde los vehículos producidos en el bloque se enfrentan a una fuerte competencia con los fabricados en China, que son más baratos.

El trabajo comunitario puede extenderse durante 13 meses y desde Beijing ya han criticado las actuaciones por "proteccionistas".

Dombrovskis, que ha viajado recientemente a China, ha mantenido conversaciones sobre asunto con representantes políticos del gigante asiático y ha reconocido que la investigación fue planteada varias veces por funcionarios chinos.

"Este tema fue ampliamente planteado por la parte china durante mi visita, por lo que he asegurado a las autoridades que este es un proceso bien establecido, una investigación antisubvenciones, y que vamos a llevarla a cabo en estricto cumplimiento de los principios aplicables de la UE y la OMC. Es una investigación basada en hechos, habrá una amplia oportunidad para comprometerse con las autoridades chinas", ha indicado.

Asimismo, cabe recordar que el pasado 13 de septiembre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que "los mercados mundiales están ahora inundados de coches eléctricos más baratos", y que "su precio se mantiene artificialmente bajo gracias a enormes subvenciones estatales".

"Eso está distorsionando nuestro mercado y, como no aceptamos esta distorsión desde dentro, tampoco la aceptamos desde fuera", agregó.

Las autoridades europeas creen que la proporción de automóviles fabricados en China y vendidos en Europa aumentó al 8% este año y podría alcanzar el 15% para 2025.