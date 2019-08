Trump confirma que China quiere negociar y que empezarán a hablar en serio

"Nos oponemos firmemente a la escalada de la guerra comercial", ha dicho el negociador chino

China quiere relajar las tensiones con EEUU y este lunes ha asegurado que busca resolver el conflicto comercial mediante un diálogo "tranquilo". Una intención que ha confirmado el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha afirmado que China está lista para volver a la mesa de negociaciones y que comenzarán a hablar muy en serio. Los dos países aumentaron los aranceles la semana pasada en lo que supuso un escalón más en su guerra comercial.

Según ha informado Bloomberg, Trump ha confirmado que el gobierno chino llamó a su equipo en Washington el domingo en un intento por reiniciar las conversaciones comerciales. "China llamó anoche a nuestro personal de comercio y dijo 'volvamos a la mesa', así que volveremos porque creo que quieren hacer algo. Han sido gravemente heridos, pero entienden que esto es lo correcto y lo respeto mucho. Este es un desarrollo muy positivo para el mundo", ha dicho.

Sin embargo, al término de la semana pasada, Trump afirmaba que "en muchos sentidos, esto es una emergencia". En la reunión del G7 celebrada este fin de semana, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, admitía que si China aceptara una relación justa y equilibrada, firmaríamos un acuerdo en un segundo. "Es una calle de sentido único: tienen entrada gratuita a nuestros mercados, nuestras inversiones, nuestras empresas y no tenemos lo mismo allí. Esa es la única razón por la que estamos en esta situación con China".

En este mismo encuentro, varios líderes políticos animaron a Trump para que pusiera fin a esta guerra comercial con China, a lo que el estadounidense respondió: "A nuestro país le está yendo realmente bien, tuvimos acuerdos comerciales horribles y los estoy arreglando".

Por la parte de China, el viceprimer ministro, Liu He, decía en la ceremonia de inauguración de la Smart China Expo 2019 en Chongqing que el país estaba "dispuesto a resolver el problema mediante la consulta y la cooperación con una actitud tranquila". "Nos oponemos firmemente a la escalada de la guerra comercial", ya que "no es propicio para China, EEUU y los intereses de las personas en todo el mundo", ha dicho.

De esta manera, agregó, China da la bienvenida a todos los inversores extranjeros, incluidos los de EEUU. Liu añadió que los responsables de las políticas seguirán creando un entorno favorable y protegiendo los derechos de propiedad. Hizo hincapié también en que China cuenta con amplias herramientas para garantizar que los fundamentos económicos del país tengan un "buen impulso".

"Aunque esta madrugada el viceprimer ministro chino ha intentado rebajar la tensión generada señalando que China espera resolver la guerra comercial con EEUU a través de negociaciones "tranquilas" y no busca aumentar las tensiones, no parece que esa sea en realidad la estrategia del Gobierno de China, que en los últimos meses ha mostrado claramente su intención de dilatar las negociaciones, probablemente con el objeto de forzar a EEUU a suavizar sus posturas, con un Trump muy condicionado que no puede presentarse a la reelección en 2020 con una economía estancada o en recesión y unos mercados de valores a la baja", consideran los analistas de Link Securities.

Añaden que, "de no ponerse un freno a la actual escalada de las hostilidades entre EEUU y China, el mencionado impacto en el comercio y en la economía mundial iría a más, pudiendo abocar a algunas potencias económicas occidentales a entrar en recesión".