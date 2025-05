El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado este viernes contra China debido a la falta de progreso en las negociaciones para establecer un acuerdo comercial. El mandatario ha acusado al gigante asiático de violar "totalmente" los términos pactados entre ambas potencias.

"Llegué a un acuerdo rápido con China para salvarlos de lo que creía que iba a ser una situación muy mala, y no quería que eso sucediera. Gracias a este acuerdo, todo se estabilizó rápidamente y China volvió a la normalidad. ¡Todos estaban contentos! ¡Esa es la buena noticia! La mala noticia es que China, quizás no sorprenda a algunos, ha violado totalmente su acuerdo con nosotros", ha destacado en su red social, TruthSocial.

El mandatario ha asegurado además que la situación de China era crítica antes del acuerdo alcanzado. Cabe recordar que los dos países pactaron, semanas atrás, una tregua comercial de 90 días, con el objetivo de emplear ese tiempo para buscar un acuerdo comercial completo.

"Hace dos semanas, China corría un grave peligro económico. Los altísimos aranceles que impuse hicieron prácticamente imposible que China comerciara con el mercado estadounidense, que es, por mucho, el número uno del mundo. En efecto, abandonamos bruscamente las relaciones con China, y fue devastador para ellos. Muchas fábricas cerraron y hubo, por decirlo suavemente, 'disturbios civiles'. Vi lo que estaba sucediendo y no me gustó, para ellos, no para nosotros", ha agregado.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, ya se pronunció en términos similares este viernes, al asegurar que las relaciones con China se encuentran "un poco estancadas".

Según Bessent, será necesario que los líderes de ambos países, el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping, intervengan directamente para avanzar en las negociaciones.

"Creo que tendremos más conversaciones con ellos en las próximas semanas", señaló en una entrevista con 'Fox News', añadiendo que podría haber una llamada entre los líderes “en algún momento”.