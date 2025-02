El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que los aranceles a México y Canadá entrarán en vigor el próximo 4 de marzo, una vez haya vencido la pausa de un mes otorgada para su implementación. Además, ha avanzado que ese mismo día, comenzará a aplicarse una tasa adicional del 10% a China.

Tras la confusión creada por el propio mandatario sobre el calendario y el alcance de estos aranceles, Trump ha aclarado la situación a través de una publicación en su red social Truth Social.

"Las drogas siguen llegando a nuestro país desde México y Canadá a niveles muy altos e inaceptables. Un gran porcentaje de estas drogas, gran parte de ellas en forma de fentanilo, se fabrican y suministran en China. Más de 100.000 personas murieron el año pasado debido a la distribución de estos venenos peligrosos y altamente adictivos. Millones de personas han muerto en las últimas dos décadas", ha escrito el presidente.

"Las familias de las víctimas están devastadas y, en muchos casos, prácticamente destruidas. No podemos permitir que este flagelo continúe perjudicando a los EEUU, y por lo tanto, hasta que se detenga, o se limite seriamente, los ARANCELES propuestos para entrar en vigor el 4 de marzo, de hecho, entrarán en vigor, según lo programado. A China también se le cobrará un arancel adicional del 10% en esa fecha".

"La fecha del Segundo Arancel Recíproco de abril permanecerá en pleno vigor y efecto. Gracias por su atención a este asunto. ¡DIOS BENDIGA A ESTADOS UNIDOS!", ha publicado.

Cabe recordar que Trump impuso tasas del 25% a México y Canadá el pasado 1 de febrero y que luego entraron en "pausa" durante mes después de que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, hicieran promesas por separado de intensificar sus esfuerzos de vigilancia fronteriza.

Pero la política comercial del presidente estadounidense va más allá. También ha impuesto aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio, sin excepciones, que comenzarán a entrar en vigor el próximo 12 de marzo. Asimismo, ha instaurado nuevas tasas del 25% a la importación de coches, de chips y de productos farmacéuticos, sobre los que dará más información el 2 de abril.

Por otro lado, este mismo miércoles anticipaba aranceles del 25% sobre las importaciones de la Unión Europea, que serán promulgados de manera oficial "muy pronto".

"Realmente se han aprovechado de nosotros de una manera diferente. No aceptan nuestros coches. No se aceptan, en esencia, nuestros productos agrícolas. Usamos todo tipo de razones para no aceptarlos. Seamos sinceros: la Unión Europea se creó para fastidiar a Estados Unidos. Ése es su propósito. Y lo han hecho muy bien", ha manifestado Trump.