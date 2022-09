El banco neoyorquino destaca no solo el límite al precio de la energía no generada con gas, sino también el objetivo obligatorio para reducir el uso de la electricidad hasta un 5% en horas punta. “El suministro mundial de energía es escaso, lo que exige una reducción inteligente de la demanda”, explicó von der Leyen. Dicha “reducción inteligente de la demanda”, según ‘FT’, pasaría por trasladar los procesos industriales a horas de menor consumo eléctrico, como las noches o los fines de semana.

Por ello, Goldman Sachs considera que el tope de precios de 200 euros por megavatio hora en toda la UE sería “extremadamente positivo” para el sector. “Teniendo en cuenta la reciente debilidad de los precios de las acciones, dado que los planes de negocio de la mayoría de las empresas energéticas se basan actualmente en un precio de la electricidad de unos 50 euros/MWh, y considerando que nuestras estimaciones suponen un tope de precios de 75 euros/MWh”, añaden.

Banco Sabadell, por su parte, también cree que este límite al precio sería “positivo” por varios motivos, ya que reduciría “en cierta medida” la posibilidad de que finalmente se aplique un límite “más alineados con precios históricos del ‘pool’ (cerca de 48 euros/MWh de media en el período 2010-2020) o en línea con el ‘clawback’ del gas (minoración de beneficios generado por el gas en energías inframarginales) en España (67 euros/MWh)”. “Además, en el caso de España, el tope implícito del gas para 2023 con la ‘excepción Ibérica’ supondría considerar precios del ‘pool’ en dicho entorno (incluso algo por debajo de 180 euros/MWh) y compararía positivamente con la hipótesis del ‘pool’ para 2023 en nuestros modelos (entre 100 y 130 euros/MWh)”, añaden.

En cualquier caso, explican desde Sabadell, “habrá que esperar a ver si dicha medida termina siendo solo una recomendación para los países”. De ser así, supondría “menos trabas legales para su implementación” e implicaría poder continuar con la excepción ibérica del gas. En cuanto a la contribución solidaria a las energéticas, otra de las medidas propuestas por la Comisión, el banco señala que el impacto en el sector petrolero no debería ser muy significativo “teniendo en cuenta los impuestos ya aplicados en otros países”. “Ya estaría recogido con las caídas de Repsol (-4%) de este miércoles”, explican.

