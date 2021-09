Las pequeñas empresas que se encuentran atrapadas en la prolongada escasez de energía y carbón en China están recurriendo a generadores diésel, o simplemente cerrando sus negocios, ya que los funcionarios del carbón han expresado su temor por su número de suministros ante la llegada del invierno. Además, la manufactura se reduce en la segunda economía más grande del mundo.

Pekín se esfuerza por enviar suficiente carbón a las compañías eléctricas para restablecer el suministro, ya que los peores cortes de electricidad en años han afectado a amplias zonas del país, especialmente a tres provincias del noreste, incluida Liaoning, donde viven casi 100 millones de personas.

La escasez, que ya va por su segunda semana, ha sido provocada por la prolongada subida del precio del carbón, la principal fuente de combustible para producir electricidad en China. El precio del carbón se acerca a niveles récord debido a la escasez de oferta, el endurecimiento de las normas sobre emisiones y la fuerte demanda de la industria.

Los propietarios de negocios en la capital de Liaoning, Shenyang, han informado a 'Reuters' este jueves que estaban perdiendo dinero, ya que los datos oficiales han mostrado por separado la medida oficial del país sobre la manufacturación que se contrajo en septiembre.

La tensión en las empresas se produce mientras la Asociación de la Industria del Carbón de China advierte en un comunicado que el inventario de carbón en las plantas de energía es bajo, y que "no es optimista" ante la temporada de máxima demanda de invierno.

La asociación ha dicho haber pedido a las empresas que "no escatimaran esfuerzos" para aumentar el suministro, y que ajustaran la estrategia de ventas a aquellos usuarios no clave, de alto consumo energético o que no hayan firmado acuerdos a largo plazo.

Los empresarios de una lavandería industrial de Shenyang a los que 'Reuters' ha visitado este jueves habían cambiado a generadores de energía Diesel debido a la escasez de energía y estaban perdiendo dinero.

En una fábrica de piezas de acero que ha estado cerrada durante los últimos días, el personal ha dicho que había optado por no alquilar un generador, pero que podría llegar a hacerlo si la crisis continúa.

Más allá de las ciudades y las fábricas, los agricultores chinos también se enfrentan a fuertes pérdidas, según los analistas y los participantes del sector, después de que los cortes de energía afectaran a la producción de ingredientes clave para la alimentación animal, como recoge 'Reuters'.

Esta semana, las autoridades han tratado de asegurar a los residentes que habrá energía para el uso doméstico y para la calefacción a medida que se acerca el invierno.

Sin embargo, los analistas de Citi afirman en una nota que esperan que la escasez de energía en China persista en invierno, cuando la demanda de calefacción, que utiliza principalmente energía de carbón, alcanza su punto máximo.

El planificador estatal de China, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), ha declarado este miércoles que el gobierno no impedirá que los precios de la electricidad floten dentro de un rango razonable y dejará que reflejen los fundamentos del mercado y los cambios en los costes.

En la provincia de Guangdong, en el sur del país, un comunicado de la Comisión Provincial de Desarrollo y Reforma de Guangdong de finales de agosto ha dicho que el plan era aumentar la tarifa eléctrica en un 25% durante el periodo de carga máxima para los usuarios no residenciales.