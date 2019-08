Sánchez, obligado a renunciar a la 'tasa Google' tras el acuerdo Trump-Macron

El presidente español ha visto esfumarse una de sus mayores pretensiones fiscales

Pedro Sánchez podría verse obligado a renunciar a una de sus mayores pretensiones fiscales si finalmente logra ser investido. El jefe del Ejecutivo en funciones se ha quedado solo en la defensa de la 'tasa Google' después de que el presidente francés Emmanuel Macron se haya comprometido con su homólogo estadounidense Donald Trump a eliminar este impuesto cuando haya acuerdo internacional al respecto. La intención de Sánchez era sacar adelante el gravámen e impulsar su creación en el ámbito europeo, aunque puede que ahora encuentre más de un problema para conseguirlo.

Habrá que esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos (si Sánchez logra ser investido, o si tiene opciones de gobierno en caso de nuevas elecciones) para ver qué es lo que ocurre finalmente con el impuesto a los servicios digitales, y si se implanta en los términos previstos por el Gobierno socialista. La idea era gravar con un 3% a empresas como Google, Facebook o Amazon, que facturan más de 750 millones en todo el mundo, y hacerlo también con todas aquellas que ingresen más de 3 millones de euros en nuestro país.

Sin embargo, ahora, los planes de Sánchez pueden verse trastocados tras el movimiento de Macron. Y es que el socialista ha defendido siempre la creación de la ‘tasa Google’ a imagen y semejanza del impuesto francés, al que puede quedarle poco tiempo de vida. Al menos tal y como está planteado actualmente: grava desde el pasado 1 de enero con un 3% la cifra de negocio generada en territorio francés por grandes compañías de servicios digitales, algo con lo que Francia espera recaudar hasta 25 millones de euros al año.

Pero ahora Macron se ha comprometido con Trump a eliminar este impuesto una vez haya acuerdo en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y a reembolsar a las tecnológicas la diferencia entre la tasa gala y el nuevo sistema de tasación internacional que se está preparando para gravar los multimillonarios negocios de estas compañías en países en los que no están físicamente presentes. Eso, unido al hecho de que la Unión Europea, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, decidió el pasado mes de marzo esperar y plegarse a lo que disponga la OCDE, aunque no se espera que haya una solución al respecto hasta 2020, añade más presión si cabe a Sánchez.

Puede que el presidente en funciones siga en sus trece e insista en aprobar la 'tasa Google', sobre todo teniendo en cuenta las palabras de la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, que en su día dijo que se apoyaría el establecimiento de un impuesto a determinados servicios digitales a nivel global o europeo, pero sin descartar implantarlo de forma unilateral en España si no se alcanzaba un acuerdo. "Nuestra intención es volver a poner la 'tasa Google' sobre la mesa cuando haya Gobierno, sabiendo que lo ideal es que se encuentre una solución global; si no hay una solución a nivel global tendremos que movernos, porque está teniendo un impacto sobre nuestras economías que no puede ser minimizado", señaló Calviño.

Aunque, de hacerlo, eso supondría que Sánchez se quedaría solo. Primero porque el resto de países europeos han decidido esperar, y segundo, porque su único 'aliado' ha llegado a un acuerdo con Trump para evitar males mayores (el presidente de EEUU había amenazado con poner aranceles al vino francés como represalia).

De momento, lo único que está claro es que, sean cuales sean las pretensiones de Sánchez, la 'tasa Google' está aparcada. Hace ocho meses el Ejecutivo socialista la aprobó en Consejo de Ministros, pero la decisión del Congreso de tumbar los Presupuestos, lo que a su vez propició el adelanto electoral, la dejó en el aire. Y todavía no se sabe qué va a ocurrir con este gravámen, ya que en el documento que presentó el PSOE para facilitar la investidura, titulado 'España Avanza', no se mencionaba la aplicación del impuesto digital. Lo único que recogía en el mencionado texto era, en materia fiscal, la intención del socialista de “aprobar la Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras y promover la creación de la denominada 'tasa Google' en el ámbito europeo”.

No obstante, ahora que los socialistas han propuesto a Unidas Podemos crear un programa conjunto -que no incluye la formación de un Gobierno de coalición- para, esta vez sí, lograr la investidura tras el intento fallido de julio, puede que se rescate la 'tasa Google'.

TRUMP AMENAZA A ESPAÑA

Aunque si así lo decide el Gobierno, tendrá que enfrentarse a la Administración Trump, como le ha tocado a Macron. Hace poco más de un mes se filtró un documento en el que el Ejecutivo estadounidense afirmaba que no se quedaría de brazos cruzados ni toleraría "ninguna discriminación" contra compañías con sede en el país americano. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, negó entonces la mayor y dijo que el Ejecutivo no había recibido ninguna advertencia desde EEUU al respecto. Y, como su compañera de gabinete, dijo que mientras se promovía el impuesto a los servicios digitales a escala europea y global, la idea era "implantarlo en el marco de nuestro país" para que sirva de guía y ayude a comprender que "es necesaria una nueva fiscalidad" propia del siglo XXI.