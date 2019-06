Powell se borra de Sintra en un momento crucial para los bancos centrales

La cita en Portugal coincide con la reunión de tipos de la Fed

Todo es bancos centrales y esta semana quedará evidenciado por dos citas de suma importancia: la reunión de tipos de la Reserva Federal (Fed), que empieza el martes y cuyas conclusiones se conocerán el miércoles, y el Foro del BCE de Bancos Centrales en Sintra (entre el lunes y el miércoles). Tal vez porque ambos encuentros se solapan, Jerome Powell no acudirá a Portugal y en su lugar mandará a Janet Yellen. Su ausencia, sin embargo, no deslucirá una cumbre fundamental en un momento en el que los bancos centrales vuelven a ser claramente protagonistas.

"El BCE podría volver a sorprendernos en el foro de Sintra", avisa François Rimeu, estratega senior de La Française AM. En 2017, Mario Draghi dio la campanada en este mismo escenario con un discurso sumamente optimista y 'halcón' que catapultó al euro e hizo caer a las bolsas. En esta ocasión, apenas dos años después, podría ocurrir justo lo contrario: que Draghi apuntale su actual postura 'dovish' más incluso de lo que ya lo hizo en la reunión de tipos del pasado 6 de junio.

En la última reunión del BCE, el organismo extendió seis meses más su orientación futura y dijo que los tipos permanecerían en los niveles actuales al menos durante la primera mitad de 2019. En cuanto a los términos del TLTRO III, se fijó una tasa de depósito de +10 puntos básicos para los bancos cuyos préstamos netos elegibles exceden un punto de referencia.

"La sorpresa se produjo durante las preguntas de los periodistas, cuando Draghi mencionó que algunos miembros del organismo habían planteado la posibilidad de recortes adicionales de los tipos de interés, pero también de nuevas compras de activos", subraya Rimeu, quien prevé que podría haber novedades en Portugal a la vista de estas respuestas.

Junto a Mario Draghi, en calidad de máximo representante del BCE, asistirá a Sintra Janet Yellen, en representación del banco central estadounidense. El programa del Foro anuncia también la presencia de Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, y de Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea (CE). Además, asistirán Philip Lane, economista jefe del BCE, su predecesor, Peter Praet, Sabine Lautenschläger o Benoît Coeuré, miembros del comité ejecutivo del BCE, o Luis de Guindos, vicepresidente del BCE.

DRAGHI VA A SER 'DOVISH' SÍ O SÍ

Borja Gómez, director de análisis de Dunas Capital, espera que el mensaje de Mario Draghi desde Portugal sea "claramente 'dovish'", pero no tiene tan claro que el italiano vaya a ir más allá de lo anunciado a principios de mes.

"En mi opinión, sorprender ahora mismo al mercado va a ser complicado", apunta. "Está claro que el mensaje va a ser 'dovish' porque hay un montón de incertidumbres que van a ir a más a medida que avance el año, pero la situación actual no es exactamente igual que la que precipitó la QE en 2014", indica Gómez.

Según este analista, hoy por hoy no existe el riesgo de deflación que sí había entonces. "Ahora lo que se está viendo es un contexto de desinflación. Son situaciones que parecen las mismas pero son muy diferentes. En la medida en que no haya riesgo de deflación, no debería articularse una QE. Ahora bien, si nos mantenemos en el tiempo en esta situación, aumenta el riesgo de deflación", advierte.

La guerra comercial entre China y Estados Unidos, el Brexit, las tensiones entre Italia y Bruselas... son algunos de los problemas que identifican en el momento actual desde la firma. Además, anticipan que los riegos aumentarán de cara a octubre-noviembre, cuando se empiece a hablar de nuevo de los posibles aranceles de EEUU sobre la Unión Europea (UE) y se acerque la fecha límite del Brexit (31 de octubre).

Con todo, lo que sí prevén en Dunas Capital es una bajada de tipos del BCE, que llegaría en septiembre o diciembre. "El mercado ya está muy en línea con una bajada de tipos de 10 puntos básicos", apunta el experto. "A mí me cuesta mucho ver al BCE bajando más de 10 puntos básicos", concluye.