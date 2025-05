El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se ha reunido este jueves con el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el banquero central ha aprovechado la ocasión para recordar al líder republicano que la política monetaria evolucionará en función de los datos macro que se vayan conociendo.

"Por invitación del presidente, Powell se reunió hoy con él en la Casa Blanca para analizar la evolución económica, incluyendo el crecimiento, el empleo y la inflación", ha explicado la Fed a través de un comunicado.

Además, ha señalado que "el presidente Powell no abordó sus expectativas sobre la política monetaria, salvo para enfatizar que la trayectoria de la política dependerá completamente de la información económica que se reciba y de su impacto en las perspectivas".

"Finalmente, el presidente Powell afirmó que él y sus colegas del FOMC establecerán la política monetaria, según lo exige la ley, para promover el máximo empleo y la estabilidad de precios, y que tomarán esas decisiones basándose únicamente en un análisis cuidadoso, objetivo y apolítico", concluye.

El banco central no especifica si esta reunión ha servido para acercar posturas entre ambos, después de los múltiples desencuentros que han protagonizado en los últimos meses, ya que Trump ha asegurado en repetidas ocasiones que los tipos de interés deberían ser más bajos.

"'Demasiado tarde' Jerome Powell es un TONTO, que no tiene ni idea. Aparte de eso, ¡me cae muy bien! Petróleo y energía muy bajos, casi todos los costes (comestibles y «huevos») están virtualmente bajos, NINGUNA INFLACIÓN, dinero de aranceles fluyendo hacia EEUU. ¡EL EXACTO OPUESTO DE 'DEMASIADO TARDE'! ¡DISFRUTAD!", escribió Trump en su red social a principios de mes.

Sin embargo, poco después, Trump aseguró que no tenía intención de destituir al presidente de la Fed antes de que acabe su mandato en 2026. "No, no, no... ¿por qué iba a hacerlo? Puedo reemplazar a esa persona en poco tiempo", señaló Trump, quien no dudó en definir a Powell como un "auténtico inútil".

El pasado viernes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió una resolución que blinda a la Fed y a Powell de los ataques de Trump, al señalar que el mandatario no puede despedir a los miembros del banco central.

"La Reserva Federal es una entidad cuasi privada con una estructura única que sigue la tradición histórica distintiva del Primer y Segundo Banco de los Estados Unidos", explicó el Supremo.