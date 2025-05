El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha publicado este viernes una resolución que blinda a la Reserva Federal y a su presidente, Jerome Powell, de los ataques del presidente del país, Donald Trump, al señalar que el mandatario no puede despedir a los miembros del banco central.

"La Reserva Federal es una entidad cuasi privada con una estructura única que sigue la tradición histórica distintiva del Primer y Segundo Banco de los Estados Unidos", ha señalado el Supremo.

Esta afirmación se enmarca en la causa para eliminar la suspensión de las órdenes que prohíben la destitución por parte de Trump de un miembro de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) y de otro integrante de la Junta de Protección del Sistema de Mérito (MSPB).

El Tribunal estadounidense ha terminado por dar la razón a Trump en los despidos realizados en las otras agencias nacionales, aunque establece una protección especial para los integrantes de la Fed.

Esta resolución puede ayudar a calmar las relaciones entre el presidente y el banco central, que han sido convulsas en los últimos meses. "'Demasiado tarde' Jerome Powell es un TONTO, que no tiene ni idea. Aparte de eso, ¡me cae muy bien! Petróleo y energía muy bajos, casi todos los costes (comestibles y «huevos») están virtualmente bajos, NINGUNA INFLACIÓN, dinero de aranceles fluyendo hacia EEUU. ¡EL EXACTO OPUESTO DE 'DEMASIADO TARDE'! ¡DISFRUTAD!", escribió Trump en su red social a principios de mes.

Sin embargo, poco después, Trump aseguró que no tenía intención de destituir al presidente de la Fed antes de que acabe su mandato en 2026. "No, no, no... ¿por qué iba a hacerlo? Puedo reemplazar a esa persona en poco tiempo", señaló Trump, quien no dudó en definir a Powell como un "auténtico inútil".