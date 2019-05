Powell definde que la Fed está "cómoda" con su política monetaria actual

No ve razones para modificar los tipos de interés "en ninguna dirección"

Bolsamania | 01 may, 2019 21:21 - Actualizado: 21:56

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), ha defendido que los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) se encuentran "cómodos" con la actual política monetaria de la institución, que este miércoles ha decidido mantener los tipos de interés en el rango de entre los 2,25% y los 2,5%, en contra del criterio del presidente del país, Donald Trump.

"Estamos cómodos con nuestra política actual", ha respondido Powell ante las insistentes preguntas de los periodistas que han acudido a la rueda de prensa posterior al fin de la reunión del Comité. El presidente de la institución ha apuntad, además, que no existe una justificación consistente para modificar los tipos de interés "en ninguna dirección".

"La política es la apropiada en este momento. No vemos una razón para el cambio", ha apuntado Powell, para quien el Comité continuará vigilando que la inflación no supere el umbral del 2%, aunque los factores observados en el primer trimestre del año indican que los movimientos no han sido "trascendentes". "Si vemos una persistente inflación por encima [del 2%], el Comité se preocupara por ello y lo tendrá en cuenta para elaborar su política", ha añadido.

Por otra parte, ha apuntado que existen instrumentos para controlar los riesgos de inestabilidad en el sector financiero más allá del papel de la Fed. "Hay mejores herramientas para controlar eso que la política monetaria", ha explicado.

Aunque ha indicado que la estabilidad del sistema financiero es "un desafío", ha explicado que "la política macroprudencial y las herramientas de supervisión, como los tests de estrés, son la mejor defensa contra la inestabilidad". "El sistema financiero es resiliente a los potenciales shocks que puedan producirse", ha añadido el presidente de la Fed.