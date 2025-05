La actividad total de la zona euro cae por primera vez en cinco meses. "Parece que la economía no logra recuperar su equilibrio. Desde enero, el índice PMI conjunto ha mostrado solo un mínimo indicio de crecimiento y, de hecho, en mayo, el sector privado entró en contracción". No obstante, "no se debe culpar a los aranceles estadounidenses de esto".