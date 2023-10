La economía británica parece haber recuperado el buen tono en agosto. Los datos reportados por la Oficina Nacional de Estadística (ONS, por sus siglas en inglés) muestran que el Producto Interior Bruto (PIB) volvió a crecer en el octavo mes del año, al repuntar un 0,2% desde la caída revisada a la baja del 0,6% de julio (frente al 0,5% inicial).

La mejora del PIB coincide con los pronósticos de los analistas, que ya esperaban este repunte de la actividad. De hecho, según la ONS, el sector servicios creció un 0,4% en agosto, aunque se produjo una contracción en el sector de producción y en la construcción.

La economía creció "un poco" en agosto, ha dicho el director de Estadísticas Económicas de la ONS, Darren Morgan. "Nuestra estimación inicial sugiere que el PIB creció un poco en agosto, impulsado por un fuerte crecimiento en los servicios que fue parcialmente compensado por caídas en la manufactura y la construcción", ha explicado.

"Dentro de los servicios, la educación volvió a niveles normales, mientras que los programadores e ingenieros informáticos tuvieron meses buenos", ha remarcado también. Asimismo, ha dicho que "a lo largo de los últimos tres meses en su conjunto, la economía ha crecido modestamente, liderada por la fabricación y venta de automóviles y la construcción".

Los datos de Estadística muestran que el salto en el crecimiento del sector de servicios se ha visto impulsado en parte por la parte de la economía denominada 'Actividades profesionales, científicas y técnicas', que se expandió un 1,2% en agosto. Por su parte, las actividades de arquitectura e ingeniería, la industria de pruebas y análisis técnicos fue la que más contribuyó, con un crecimiento del 4,7% en agosto, seguidas de las actividades legales, que crecieron un 2,3%.

La parte de la economía denominada 'Información y comunicación' creció un 0,9% en agosto, impulsada por programación informática, consultoría y actividades conexas, que creció un 2,4% en agosto tras una caída del 3,1% en julio.

Por otro lado, la ONS destaca que la parte educativa de la economía de Reino Unido creció un 1,6% en agosto, después de una caída del 1,7% en julio, cuando hubo dos días de huelga de los docentes en Inglaterra. Pero, ¿cómo puede ser si las escuelas estuvieron cerradas ese mes?

Estadística lo explica de la siguiente manera: "Tenga en cuenta que la asistencia a la educación se considera constante durante el año escolar, por lo que las vacaciones de verano no reducen la estimación de la producción educativa en agosto de 2023". Y añade que "si analizamos los tres meses hasta agosto, en comparación con los tres meses hasta mayo, la producción educativa no mostró crecimiento".

TEMORES DE RECESIÓN

No obstante, pese a la mejora que ha mostrado la economía británica, el temor a una recesión no se disipa. Según los estrategas de Capital Economics, el repunte del PIB de agosto no impedirá que la economía de Reino Unido se contraiga durante el tercer trimestre, y probablemente también de octubre a diciembre. Cabe recordar que dos trimestres consecutivos de contracción significan que una economía ha entrado en recesión técnica.

Sin embargo, en Pantheon Macroeconomics no lo tienen tan claro. Creen que es probable que el PIB británico haya caído "marginalmente" en el tercer trimestre, aunque recuerdan que aún no se ha confirmado. En cualquier caso, el escenario base de estos expertos es que "el PIB aumentará gradualmente en el cuarto trimestre y hasta 2024".

"Nuestro escenario base sigue siendo que la economía sigue saliendo adelante, con un PIB aumentando un 0,3% en el cuarto trimestre y que mantendrá ese ritmo en 2024", resaltan.

Y en EY ITEM Club son de la misma opinión. "Todavía está en duda si la economía se contrajo en el tercer trimestre", dicen, aunque ven "probable que el crecimiento se mantenga durante el resto de este año y hasta 2024". Los analistas de esta firma añaden que, en cualquier caso, creen que la economía de Reino Unido "disfruta de suficientes aspectos positivos como para evitar una recesión grave".

Frente a ello, los estrategas de AJ Bell comentan: "Se ha hablado mucho de recesión y con un crecimiento tan escaso empieza a parecer casi inevitable. Aún no se ha sentido el alcance total del aumento de los costes de endeudamiento y, a medida que las temperaturas bajan, existe una sensación real de que la resiliencia económica se está desgastando".