Mientras que la compraventa no ha hecho más que subir como la espuma, el mercado del alquiler está atravesando momentos difíciles en nuestro país. La caída de demandantes del alquiler, del 49% en febrero al 44% en agosto, según un informe elaborado por Fotocasa: "Medio año de pandemia: impacto en el sector inmobiliario", es una buena muestra de cómo la pandemia ha cambiado el paradigma del mercado inmobiliario español. En el dossier se detallan las consecuencias que está sufriendo el sector, donde se destaca la caída de 4 puntos en la participación sobre la vivienda respecto al mes previo a la pandemia, situándose en agosto en un 27%. Los efectos del coronavirus se han empezado a vislumbrar en el sector de la vivienda, y se espera que la tendencia alcista no vuelva hasta dentro de por lo menos dos años.

La crisis del Covid no ha sacudido a todos los mercados de la vivienda por igual. De hecho, la compra de vivienda, a diferencia del alquiler, subió 4 puntos, colocándose con un 43% de demanda. El portal inmobiliario realizó un estudio sobre los particulares que habían realizado acciones relacionadas con la compraventa, donde el 70% habían comprado o intentado comprar, mientras que un 23% había vendido o intentado vender. Y es que el mercado de la compraventa es un sector que se está manteniendo en pie, a pesar de la crisis que se está viviendo hoy en día.

Esta estabilidad ha provocado que apenas se perciban diferencias respecto a los datos previos a la pandemia, por lo que finalmente ambos mercados, tanto el del alquiler como el de la compraventa, han acabado igualándose (antes de la pandemia, el alquiler se situaba sobre el 49% y la compraventa en el 39%). Este hecho constata el duro varapalo que ha sufrido el mercado del alquiler en estos seis meses.

LA COMUNITAT VALENCIANA, LA MÁS AFECTADA

Según el Informe publicado por Fotocasa, la Comunidad Valenciana es la región de España donde más se ha notado la caída en la participación en el mercado de la vivienda por la pandemia. El turismo, uno de los motores económicos de la comunidad, se ha convertido en el espejo de la bajada de las acciones por parte de particulares, que ha pasado del 35% en febrero al 25% en agosto. La participación de particulares se sitúa en el 14%, 5 puntos menos que en febrero, y viene explicado, principalmente, por la caída en la búsqueda no efectiva (es decir, aquellas personas que no han conseguido comprar alguna vivienda).

Por otra parte, Madrid se sitúa como la comunidad con mayor participación, un 33%, y sin apenas haber sufrido cambios respecto a febrero. Tras Madrid, le siguen las regiones de Andalucía (29%) y Cataluña (26%). A pesar de situarse en el podio de actividad inmobiliaria, ambas han bajado el porcentaje de particulares que realizaron acciones relacionadas con la vivienda (4 y 3 puntos, respectivamente).

AUMENTA EL INTERÉS POR LA COMPRA A MEDIO Y LARGO PLAZO

Del total de demandantes de vivienda activa que hay en nuestro país (12%), un 3% lo conforman particulares que han adquirido una vivienda en los últimos 12 meses, y un 9% que, de forma activa, han buscado una vivienda pero todavía no la han encontrado. Aludiendo al contexto actual, el Informe habla de una bajada en un punto respecto al mes de febrero, por lo que no es una bajada tan acusada como se esperaba. Además, siendo este grupo una prioridad para las inmobiliarias, es importante destacar el 88% de la población que todavía no ha comprado ni se ha interesado en comprar.

Sin embargo, no se puede afirmar que 9 de cada diez españoles no quieran adquirir una vivienda en un futuro. De hecho, el 21% de este grupo tiene pensado adquirir una vivienda en un intervalo de 2 a 5 años (un 8% dentro de dos años y un 13% en el plazo de dos a cinco años). Y es que, a pesar de la pandemia que se está viviendo, los jóvenes están siendo uno de los grupos que más ha aumentado su idea de adquirir una vivienda: pasando del 5% de febrero al 9% en agosto en personas de entre 18 y 24 y del 7% al 13% en el caso de jóvenes con una edad comprendida entre los 25 y los 34 años. El último segmento de edad estudiado, de los 35 a los 44 años, también se ha visto incrementado su interés por adquirir un inmueble, desde el 6% cifrado en febrero hasta un 10% en agosto.

Según Anaïs López, directora de Comunicación de Fotocasa, este segmento de la población "que ahora mismo no están en búsqueda activa de vivienda, pero que en un plazo medio y largo de tiempo sí que tienen intención de buscar vivienda de compra es muy interesante para el sector".

Al igual que en la población más joven, en las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña también ha aumentado el interés por la adquisición de vivienda con una perspectiva a medio y largo plazo. En la capital, por ejemplo, ha pasado del 18% al 23%, y en el caso de Cataluña ha aumentado desde el 15% al 22%.

Parecen ser, según lo publicado en el Informe, datos esperanzadores para un sector dañado por la crisis del coronavirus, y se espera que el precio de la vivienda, que había alcanzado máximos tanto en Madrid como en Barcelona en estos últimos años, se corrija por los efectos del Covid.